La nueva Lenovo ThinkBook Plus tiene una segunda pantalla de e-ink

Lenovo perdió la cabeza o se le ocurrió una genialidad con la Lenovo ThinkBook Plus, una portátil con dos pantallas, una interna tradicional IPS y una externa de tinta electrónica (e-ink).

En el marco de CES 2020, Lenovo anunció esta computadora que abierta parece cualquier otra portátil de la empresa, pero que al cerrarla verás una pantalla de 10.8 pulgadas en la que podrás escribir, ver notificaciones, leer o editar documentos.

La pantalla de tinta electrónica, como cualquier otra en el mercado, es monocromática, así que no pienses que se trata de una pantalla en la cual puedas editar fotografías. Además de su pantalla, la ThinkBook Plus tiene conectividad con Alexa. Al igual que otras laptops de Lenovo, la Plus tiene lector de huellas en el botón de encendido.

Pero más allá de su pantalla y la presencia de Alexa, la ThinkBook Plus es una computadora común y corriente. Encontramos bajo el chasis un procesador de décima generación de Intel, Windows 10 Pro; gráficos Intel UHD, 8 o 16GB en RAM, y 256GB o 512GB de almacenamiento.

La pantalla principal es de 13.3 pulgadas antirreflejante con resolución FHD y de delgados biseles. Los puertos que encontramos es uno USB-C; dos USB-A, un puerto HDMI y un puerto de audífonos. El audio corre a cargo de Harman y está certificado por Alexa. El peso de la computadora, a pesar de tener dos pantallas, es de apenas 1.4 kilos (en su versión más básica).

La Lenovo ThinkBook Plus costará US$1,200 y saldrá a la venta en marzo.

Como complementos para la ThinkBook Plus, Lenovo venderá una funda —por US$45— y que saldrá a la venta en abril. Y también un ratón inalámbrico que Lenovo califica como muy silencioso. El ratón costará US$40 y saldrá a la venta en abril.

CES 2020