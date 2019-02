El Lenovo Tab V7 es uno de los más recientes celulares de la empresa China. Pero no es un celular plegable como el Huawei Mate X o el Samsung Galaxy Fold que ofrece funciones de tableta, sino que es un teléfono muy grande que no imposible de controlar con normalidad.

El celular Tab V7 tiene una pantalla de 6.9 pulgadas con resolución Full HD que se ve relativamente bien y, a pesar de ese gran tamaño de pantalla, el celular no es tan grande y tiene un precio inicial de solo US$250.

Algo sobresaliente es que este celular de Lenovo tiene una batería más grande que el Galaxy S10 Plus, LG G8 y hasta que las dos baterías que integran los teléfonos plegables mencionados. Mientras que el Galaxy S10 Plus integra una batería de 4,100Ah, el LG G8 ThinQ una de 3,500mAh, el Mate X una de 4,500mAh y el Galaxy Fold de 4,380mAh, la del V7 es de 5,180mAh.

El celular además incluye sonido Dolby, una cámara trasera de 13 megapixeles, una cámara frontal de 5 megapixeles, ejecuta Android Pie y tiene un procesador Snapdragon 450 de ocho núcleos.

Además, en la parte trasera tiene un lector de huellas y su cuerpo de plástico no lo hace sentir tan barato, a pesar de ser muy asequible.

El Lenovo Tab V7 es un celular interesante para los que quieren una gran pantalla, duración de batería, Android Pie y un precio relativamente bajo.

El Lenovo Tab V7 estará disponible en abril en algunos mercados, con un precio inicial de 249 euros, cerca de US$280. Este celular está destinado principalmente a mercados emergentes, incluyendo diferentes países de América Latina.

