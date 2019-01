Los IQbuds Max de Nuheara son audífonos de cancelación activa del ruido, pero 'inteligentes'

Agrandar Imagen Nuheara

En algún punto intermedio entre los AirPods de Apple y los audífonos de prescripción médica, vamos a encontrar los nuevos audífonos intrauditivos "inteligentes" de Nuheara. La start-up australiana ha producido dos versiones anteriores de sus IQbuds, pero este domingo presentó su IQbuds Max, que describe como los primeros audífonos intrauditivos inteligentes que ofrecen cancelación activa de ruido.

Todavía no hay información sobre los precios o exactamente cuándo se estarán entregando, pero la compañía dice que costarán más que los IQbuds Boost de US$500 que presentaron el año pasado. Espero tener la oportunidad de probarlos durante este CES 2019 en Las Vegas, donde Nuheara los estará exhibiendo y demostrando. Los IQbuds Boost me parecieron un poco demasiado grandes y no tan cómodos como los audífonos intrauditivos Elite 65t de Jabra que no ofrecen las características avanzadas de aumento de sonido que estos 'tapones' sí te ofrecen.

¿Qué hace que los IQbuds sean "inteligentes"? Bueno, Nuheara presume su propio sistema de autocalibración EarID que "adapta el sonido ––y la cancelación de audio–– al nivel de audición de tus oídos, como lo haría un audiólogo desde una caja". El acceso al sistema de calibración EarID es a través de un app complementario que es gratuito para iOS y Android.

Con un eje de 9.2 mm, la compañía dice que los IQbuds Max ofrecen el sonido más amplio y profundo en IQbuds antes visto y la mayor potencia de procesamiento, gracias a un nuevo PSD de oreja de triple núcleo para audición avanzada. La vida útil de la batería es de hasta 5 horas de transmisión de audio Bluetooth y 8 horas de "procesamiento de audio". Los indicadores de transmisión de audio son similares a los índices de duración de la batería de los AirPods y los Jabra 65t.

Si bien puedes escuchar música y otro tipo de audio con los IQbuds ––funcionan como cualquiera de los otros audífonos Bluetooth totalmente inalámbricos–– también están diseñados para aumentar el sonido a tu alrededor y están diseñados para personas que han sufrido pérdida auditiva de leve a moderada. Por ejemplo, ayudan a filtrar el ruido en un restaurante para que puedas escuchar mejor a las personas con las que estás comiendo. Por supuesto, podría parecer un poco extraño que comas con unos audífonos grandes en tus oídos.

Dirigiéndose al mismo grupo demográfico con problemas de audición, Nuheara también lanzó recientemente su accesorio IQstream TV, un adaptador para ver televisión que emite sonido directamente a tus audífonos IQbuds Boost e IQbuds Max, sin afectar el audio de la televisión o el que sale por las bocinas de tu 'teatro' en casa.

Aquí están las características clave de los IQbuds Max, según Nuheara:

Eje de 9.2 mm

Cancelación activa híbrida de ruido: El circuito de filtrado avanzado crea ondas de cancelación en el oído para reducir los sonidos que distraen. Con el toque de un dedo, puedes bloquear los ruidos externos.

Procesamiento de señal digital (PSD) avanzado: Con el uso de tres micrófonos para analizar y procesar sonidos, tanto dentro como fuera del oído, el sistema PSD de triple núcleo de los IQbuds Max brinda una fidelidad de audición óptima y el sonido mejorado más natural que existe. Los IQbuds Max tienen cinco veces más potencia de procesamiento que el galardonado IQbuds Boost de Nuheara.

Un eje dinámico grande de 9.2 mm mejora la calidad del sonido, especialmente los sonidos graves, lo que puede ser un problema con los audífonos más pequeños.

EarID te permite evaluar tu propia audición desde casa y luego calibrar automáticamente los IQbuds a tu propio perfil de audición personal. Los IQbuds Max optimizan un sistema de compresión de amplio rango dinámico de 12 bandas para el aumento de audición.

Duración de la batería: 5 horas de transmisión de audio Bluetooth, 8 horas de procesamiento auditivo

La funda de recarga magnética incluida ofrece hasta 32 horas de mejora de audición en movimiento y 20 horas de transmisión por Bluetooth.

Bluetooth 5.0

Precio: US$500- US$600

Fecha de entrega: segunda mitad de 2019

