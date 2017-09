Apple podría haber sufrido la mayor filtración hasta ahora de sus nuevos dispositivos, o al menos una de las más creíbles. El desarrollador de videojuegos Steven Troughton-Smith publicó a través de Twitter datos del código fuente de iOS, el cual muestra que los nombres de los nuevos teléfonos serán iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Aunque ya se habían conocidos algunos detalles de los nuevos teléfonos mediante el código fuente del HomePod, lo cierto es que el hallazgo nos ha dado detalles más relevantes tanto de los equipos como de su software y algunas novedades que encontraremos en ellos. Según un reporte de la BBC, una fuente anónima habría publicado los enlaces para la descarga de iOS 11 Gold Master (GM), una edición del software de Apple con todos los detalles finales del mismo.

La primera y más importante filtración es que el iPhone con pantalla OLED se llamará iPhone X. A esto le sigue que no habría iPhone 7S o 7S Plus, sino que ambos serían iPhone 8 y iPhone 8 Plus.

Según Smith, los iPhone 8 y 8 Plus tendrán 2 y 3GB de RAM, mientras que el iPhone X tendrá 3GB de RAM. Debemos tener en cuenta que Apple nunca revela estos detalles en su presentación y que suelen conocerse más adelante, además los nombres detallados en el código fuente podrían variar, aunque a un día de la presentación, podrían ser los reales.

9to5Mac asegura que uno de los hallazgos más importantes de iOS 11 es la funcionalidad de Portrait Lightning, que mejorará la función de portarretrato del iPhone para crear capturas similares a una cámara dSLR, utilizando para ello una profundidad simulada con diferentes efectos de iluminación.

A esto debemos sumar nuevas resoluciones de grabación de video y de velocidades de captura, así como nueva evidencia de que la pantalla OLED del iPhone X tendrá True Tone Display, una tecnología que mejora el blanco de la pantalla y que ya incorporaba el iPad Pro.

La filtración de iOS 11 GM también ha revelado otros detalles importantes, entre los que se encuentran:

Authenticating with FaceID looks like this (timing not correct because it's just the UI, not actual auth) pic.twitter.com/kvNUARDQBJ