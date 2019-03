Huawei anunció el P30 y P30 Pro el 26 de marzo en un evento en París, y aunque la empresa no hizo allí mención alguna de la versión más barata y simplificada de la serie, el Huawei P30 Lite apareció en la página Web de la empresa en Canadá para marcar el inicio de preventa del dispositivo.

El Huawei P30 Lite tiene un aspecto muy similar a los otros celulares e inclusive integra tres cámaras traseras y una pantalla con una ceja pequeña.

Además, la parte trasera del celular parece ser de vidrio y con una leve curvatura como en los otros celulares. Inclusive, la parte trasera tiene ese color gradiente azul y morado que es muy similar al que integran los otros celulares de la serie y que es mucho más intenso que lo que vimos en el atractivo Huawei P20 Pro en color Twilight.

La preventa en la página canadiense dice que por comprar el Huawei P30 Lite la empresa les regalará a los clientes una pulsera Huawei Band 3 Pro.

La promoción comienza el 26 de marzo y estará disponible hasta el 10 de abril. Los interesados tendrán que visitar la página dedicada a la promoción a partir de 11 de abril para reclamar el obsequio, al registrar el dispositivo comprado.

Huawei aún no ha colocado todas las especificaciones y características del Huawei P30 Lite en su página Web, pero sí vincula la preventa a diferentes tiendas como Fido y Koodo Mobile, entre otras.

Antes de esto, una tienda en Sudáfrica también filtró por primera vez al celular, revelando muchas de sus especificaciones. Contactamos a Huawei para preguntar más detalles sobre el celular y la disponibilidad en otros mercados.

El Huawei P30 Lite tiene un precio de 470 dólares canadienses (cerca de US$350), no se conoce su precio en España u otros países de Europa y América Latina.

