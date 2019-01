La función Sure View de HP oculta tu pantalla de ojos curiosos

La seguridad va a ser un gran tema en CES 2019, donde habrá muchos productos diseñados para proteger redes y datos. Pero al nivel del usuario individual, también tienes que darte cuenta de que hay una forma en que te pueden robar la información: la pantalla de tu computadora que pueden ver malos ojos.

Este es el hackeo con menos perspicacia tecnológica: ver la pantalla ajena en un aeropuerto, en una cafetería, en una oficina. Para ello, HP tienen una solución muy interesante: la tecnología de pantalla Sure View, la cual se está añadiendo a una amplia gama de productos más allá de las laptops.

Integrada en un principio en un puñado de laptops, Sure View añade un filtro de privacidad a la pantalla que se activa al pulsar un botón (en el caso de las laptops, es la tecla F2). Con la función Sure View desactivada, la pantalla de tu portátil se ve normal. Si activas la función, la pantalla se ve más opaca a medida que te desplazas al costado, gracias a una película que controla la luz y que está integrada en la pantalla.

Pudimos probar Sure View el año pasado en la HP EliteBook x360 1020 y encontramos que había unos 70 grados de visualización clara, después del cual la pantalla se torna blanca. Sin duda, es suficientemente opaca, aun en ángulos cercanos, lo que previene que un curioso malhechor se robe tu contraseña o número de cuenta.

Las computadoras que están añadiendo la tecnología Sure View son EliteDisplay E243p, la computadora de escritorio EliteOne G5 y la laptop 2-3n-1 EliteBook x360 830 G5.

Sarah Tew/CNET

La EliteDisplay es un monitor Full HD de 24 pulgadas con el botón físico de Sure View integrado en su marco. La EliteOne es una computadora todo en uno enfocada para el uso empresarial con Sure View integrada en su pantalla de 24 pulgadas, mientras que la EliteBook x360 es una actualización de una de nuestras laptops favoritas para empresas (tiene una bisagra de 350 grados que se puede doblar para tornar el dispositivo en una tableta); tiene Sure View para su pantalla de 13 pulgadas.

Es interesante ver esta especie de tecnología de seguridad adentrarse en más y más productos, e integrarse en dispositivos que no sean laptops.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.

CES 2019: Sigue aquí toda nuestra cobertura.