El Honor View 30 Pro con 5G se cuela en CES 2020

El primer celular 5G de Honor, el Honor View 30 Pro, se cuela en la feria CES de Las Vegas, en donde la empresa nos ha dejado probar en exclusiva el dispositivo, que todavía no ha llegado a mercados internacionales.

Honor, una submarca de Huawei, enfrenta los mismos problemas de su casa matriz: un bloqueo de parte de sus negocios en Estados Unidos, que impide que empresas locales puedan cerrar acuerdos, vender partes o prestar ciertos servicios a estas compañías chinas.

Esto ha obligado a que Huawei y Honor cambien su estrategia de lanzamiento de celulares, que después de su anuncio en China, no están llegando al mercado en la forma regular en la que solían hacerlo cada una de las series. Por ejemplo, el Huawei Mate 30 Pro se lanzó en septiembre, pero no llegó hasta diciembre a algunos mercados, mientras que el propio Honor View 30 Pro se lanzó en noviembre, y todavía no se vende oficialmente en países donde la marca es popular como España o Francia.

En particular, el Honor View 30 Pro con un precio inferior a US$600 es un teléfono con tecnología 5G, que es más económico que las versiones 5G de los teléfonos de Samsung o OnePlus. El Galaxy S10 5G, por ejemplo, vale US$1,299.

Entre otros detalles del dispositivo, encontramos su triple cámara con una lente mejorada para la captura de videos, o su doble cámara frontal con modo noche y modo gran angular, además, incluye el chip Kirin 990 5G, el más avanzado de Huawei hasta la fecha.

CES en particular es un evento que marca en parte el inicio de los conflictos de Huawei con Estados Unidos. En 2018 durante la feria, se pudo conocer que operadoras de Estados Unidos estaban recibiendo presión para no cerrar acuerdos con la empresa china, lo que más tarde terminó con los conflictos que le impiden incluso tener acceso a aplicaciones básicas de Google como Maps, Gmail o YouTube, y redes sociales como Facebook o Instagram.

Samsung anunció justo antes del inicio oficial de CES 2020 dos teléfonos estrella, los Galaxy Note 10 Lite y Galaxy S10 Lite, que esperamos estén presentes en el evento.

