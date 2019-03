Los Google Pixel 3 y Pixel 3 XL le darían la bienvenida a dos hermanitos más baratos, según revelan diferentes rumores.

En el inicio de los rumores de esta nueva generación de celulares de Google, los dos dispositivos fueron conocidos como Google Pixel 3 Lite y Pixel 3 XL Lite, pero código presente en la primera versión beta de Android Q ha revelado que sus nombres serían Pixel 3a y Pixel 3a XL, según el foro para desarrolladores XDA.

Desde antes de la llegada de la segunda generación de celulares Google Pixel, los rumores han indicado que Google trabajaría en el desarrollo de al menos un celular Pixel de gama media, pero no llegó con los Pixel 2 y Pixel 2 XL y tampoco llegó junto a los Pixel 3.

Sin embargo, después del lanzamiento de los Pixel 3 los rumores han ido en ascenso e incluso se han filtrados prototipos, fotos, videos y pruebas de las cámaras de los celulares.

Dicho esto, no es claro si Google presentará estos celulares antes de los Pixel 4 y Pixel 4 XL, pero las probabilidades de que esto suceda son muy altas.

Según Android Police, los Pixel 3a y Pixel 3a XL llegarán a Estados Unidos a través de Verizon en la primavera de 2019.

Se espera que el precio de los Pixel 3a y Pixel 3a XL esté entre los US$400 y US$500. Se cree que los celulares podrían estar disponibles en color blanco, negro y púrpura, según WinFuture.

Los Google Pixel 3a y Pixel 3a XL mantienen el mismo concepto de diseño de los otros celulares Piel, al menos según imágenes filtradas por los blogs rusos Rozetked y Wylsa. Esto significa que tienen una sola cámara trasera hacia la esquina superior izquierda, lector de huellas trasero bien ubicado y la ventana lisa en la parte superior trasera. Inclusive, al parecer el botón de encendido también vendría en diferentes colores.

Sin embargo, los celulares tendrían un cuerpo de plástico en vez de metal y vidrio, algo que, posiblemente, les ayudará a venderse a un precio inferior.

Además, los Pixel 3a tendrían un conector de audífonos tradicional (3.5mm) y biseles relativamente grandes. Lo interesante es que al parecer el Pixel 3a XL tendría biseles más pequeños que el otro, pero no una ceja o notch, ni tampoco los biseles más pequeños que hemos visto en un celular.

Reportes de 9to5Google y 91Mobiles sugieren también muchas de estas características y algunas especificaciones que recopilamos a continuación.

El bloguero Rozetked también reveló las primeras fotos tomadas con un Pixel 3a, y se dejan ver buenos resultados como se puede ver a continuación.

