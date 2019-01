Google y Philips Hue quieren emular al mismo sol

En mi casa, me gusta programar las luces inteligentes de mi recámara para que se apaguen gradualmente mientras me quedo dormido. Por las mañanas, las tengo programadas para que se enciendan gradualmente y me despierten. ¡Es placentero!

Ahora, en CES 2019, Philips Hue y Google están anunciando sus planes de hacer más fácil programar el apagado y encendido gradual simplemente con un comando de voz.

Tyler Lizenby/CNET

A partir de marzo, podrás pedirle a Google Assistant que "encienda el despertador gentil". Así, sincronizará tus bombillos Hue con cualquier alarma que le indiques —30 minutos antes de que suene la alarma, tus bombillos Hue empezarán a encenderse gradualmente, simulando un amanecer.

Para el efecto opuesto —un ocaso de 30 minutos— sólo habrá que decir: "OK Google, sleep the lights" (algo así como "Ok, Google, duerme las luces"). Podrás programar estos encendidos y apagados graduales a una hora específica. Todo me suena bastante intuitivo —un buen paso adelante en la relación de bombillos y asistentes de voz.

Si en casa viven varias personas y todos quieren aprovechar esta función, es posible. Sólo agrupa tus luces por recámara en el app de Google Home, luego dile al Google Assistant en qué cuarto quieres el efecto y listo.

Antes conocido como Philips Lighting, Signify ya permite que los usuarios de sus luces inteligentes programen encendidos y apagados graduales en el app de Hue utilizando una función llamada "sleep and wake up lightning". Además, de vincular esta función con las alarmas del Google Assistant, la nueva integración con Google te permite controlar la función con comandos de voz, ya sea a través de tu teléfono o con el Google Home, el Google Home Mini o la Google Home Max, o bien con la pantalla inteligente Google Home Hub.

Signify lo califica como la primera integración de la función de dormir y levantarse de Philips Hue con una plataforma de asistente virtual. Aún no hay anuncios sobre si podríamos esperar que algún otro asistente se sume, ya sea Alexa o Siri. Por ahora, al menos, es un buen logro de Google en cuanto a funciones de iluminación inteligente activada por comandos de voz.

