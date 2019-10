Galaxy Fold 2: Samsung nos da un vistazo a su próximo teléfono plegable

Juan Garzon / CNET

Samsung reveló las primeras imágenes de lo que sería su próximo teléfono plegable, posiblemente llamado Galaxy Fold 2.

La empresa mostró el celular con el propósito de atraer a los desarrolladores a optimizar sus apps para esta clase de experiencias, y a la vez estar abierta a nuevas ideas con esta clase de tecnología plegable.

La presentación de este nuevo celular flexible o plegable llegó como parte de las novedades que One UI 2, interfaz de Samsung basada en Android 10, traerá a los teléfonos de Samsung en el futuro.

Las imágenes del Galaxy Fold 2 no revelan grandes detalles, más allá que al parecer ya no integraría una gigantesca ceja como el Galaxy Fold, sino que tendría su cámara en un orificio, similar a lo que hizo la empresa en el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Juan Garzón / CNET

Asimismo, Samsung mostró cómo One UI 2 se adaptaría a esta clase de teléfonos plegables, moviendo el contenido hacia los extremos cuando detecta que el teléfono se está doblando.

Esta noticia está en desarrollo...

Video Destacado Samsung actualizará por 4 años algunos celulares Lista de reproducción

Las razones para comprar los Pixel 4 en vez de los... Las razones para comprar los Pixel 4 en vez de los Galaxy Note 10 5:25

El celular que se carga más rápido no es Samsung... El celular que se carga más rápido no es Samsung ni Huawei 5:01

Un vistazo a celulares de 2020: Galaxy S11, OnePlus... Un vistazo a celulares de 2020: Galaxy S11, OnePlus 8 y Surface Duo 6:17

El plan ilimitado de apps de Google y el OnePlus 7T 4:48

Huawei Mate 30 llega a medias sin el apoyo de Google 7:50

Las razones para comprar el Galaxy Note 10 en vez... Las razones para comprar el Galaxy Note 10 en vez del iPhone 11 Pro 6:30

Android 10 llega oficialmente a los celulares 7:27

El Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro en todo su esplendor 5:52

Android 10 termina con los postres de Google 6:08

Razones para comprar o no el Galaxy Note 10 5:14