Samsung

El Galaxy A90 5G es otro celular 5G de Samsung que quiere ofrecer compatibilidad con la nueva generación de redes celulares, pero a diferencia del Galaxy S10 5G y las versiones 5G de del Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, el A90 5G no es una versión de un teléfono insignia.

En realidad, el Galaxy A90 5G es un celular que hace parte de la serie de gama media de Samsung, pero igual tiene muy buenas especificaciones.

Por ejemplo, igual que el S10 5G, Note 10 5G y Note 10 Plus 5G, el Galaxy A90 5G tiene el mismo procesador Snapdragon 855 y tiene hasta la carga rápida de 25 vatios (25W) que está presente en los Note 10 (el Note 10 Plus 5G se puede cargar hasta a 45 vatios, pero no está incluido en la caja).

Además, el Galaxy A90 5G tiene tres cámaras traseras, una pantalla Super AMOLED con una pequeña ceja y un cuerpo que es relativamente atractivo.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy A90 5G estará disponible el 4 de septiembre en Corea del Sur y luego llegará a otros mercados.

Samsung no ha revelado el precio del Galaxy A90 5G, pero debería ser inferior a lo que cuestan los otros teléfonos 5G de la empresa porque este no es un teléfono insignia.

Galaxy A90 5G: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas (Super AMOLED)

Resolución: 2,400x,1080 pixeles

Procesador: Snapdragon 855

RAM: 6GB, 8GB

Almacenamiento: 128GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: 48 megapixeles (f/2.0) + 8 megapixeles gran angular (f/2.2) + 5 megapixeles para detectar profundidad (f/2.2)

Cámara frontal: 32 megapixeles

Sistema operativo: Android Pie

Batería: 4,500mAh con carga rápida de 25 vatios (25W)

Lector de huellas: En pantalla

Reconocimiento facial: Básico

Conectividad: Hasta 5G (NSA) Sub6

Tamaño: 164.8x76.4x8.4mm

Peso: 206 gramos

