El Galaxy A80 es el primer celular de Samsung con la pantalla "New Infinity" que la empresa anunció en noviembre del año pasado. Con esta pantalla, el celular casi no tiene biseles y le dice adiós a la ceja, notch y orificios que albergan las cámaras de teléfonos como el Galaxy S10, S10E y Galaxy S10 Plus.

Entonces, ¿qué pasa con la cámara frontal en el Galaxy A80? En realidad, este celular Samsung no tiene cámaras frontales, sino que utiliza las cámaras traseras para tomar selfies.

A diferencia del Nubia X o el Vivo Nex Dual Display que integran una pantalla trasera (secundaria) para que se utilicen las cámaras traseras como cámaras frontales, el Galaxy A80 tiene un mecanismo deslizable que permite que las cámaras aparezcan cuando las necesitas.

De cierta manera, esto es parecido a lo que hemos visto en el Vivo Nex, Xiaomi Mi Mix 3 y hasta el Oppo Find X, pero el módulo de las cámaras gira automáticamente cuando el mecanismo se ha deslizado para utilizar las cámaras.

Aunque esto suena de maravilla, tengo preocupación de su durabilidad porque es un mecanismo físico más que está presente -- no solo el que desliza la parte trasera, sino también el módulo de las cámaras que permite que las cámaras traseras giren.

Sin importar eso, el celular también integra especificaciones atractivas para ser de gama media.

Por ejemplo, las cámaras traseras son una combinación de una cámara de 48 megapixeles con una gran angular de 8 megapixeles y un sensor de profundidad 3D.

Asimismo, el Galaxy A80 tiene un lector de huellas en la pantalla, algo que no tiene ni siquiera el Galaxy S10E y sí los otros Galaxy S10.

Además, encuentras 8GB de RAM, su pantalla Super AMOLED es de 6.7 pulgadas, 128GB de almacenamiento y una batería de 3,700mAh con una carga rápida de 25 vatios, superior a la de 15 vatios que ofrecen los Galaxy S10. Además, el Galaxy A8 ejecuta Android Pie e integra un lector de huellas en la pantalla.

Este celular es el de más alto calibre de la serie A de la empresa, que llega para acompañar al Galaxy A70, Galaxy A50 y Galaxy A30, al igual al Galaxy A20e, A40 y A10.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy A80 estará disponible el 29 de mayo en algunos mercados, pero su precio aún no se ha revelado.

Galaxy A80: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas Super AMOLED (New Infinity)

Resolución: 2,400x1,080 pixeles

Procesador: Exynos de ocho núcleos (dos de 2.2GHz y seis de 1.7GHz)

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB

Cámaras: 48 megapixeles con apertura f/2.2 + 8 megapixeles con apertura f/2.2 (123 grados) + sensor 3D de profundidad

MicroSD: No

Batería: 3,700mAh (con carga rápida 25 vatios)

Lector de huellas: En pantalla

Tamaño: 165.2x76.5x9.3mm

