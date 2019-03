El Samsung Galaxy A70 fue presentado el 26 marzo como un celular de gama media que trae diferentes características de celulares como el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, y hasta del Galaxy S10E y el Galaxy S10 5G a un precio inferior.

Por ejemplo, el celular tiene 6GB o 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, ranura para tarjeta microSD, tres cámaras traseras y un lector de huellas en pantalla.

Sin embargo, las tres cámaras traseras no tienen la misma implementación de los Galaxy S10 (una regular, una gran angular y un telefoto), sino que integra una regular, una gran angular y la tercera cámara es simplemente para detectar la profundidad.

Algo interesante es que la cámara principal de este celular es de 32 megapixeles en vez de 12 megapixeles como los S10, pero la gran angular es de 8 megapixeles (en vez de 16 megapixeles) y la de profundidad es de 5 megapixeles (el telefoto del Galaxy S10 y S10 Plus es de 12 megapixeles).

El Galaxy A70 tiene una pantalla Super AMOLED con una resolución de 2,400x1080 pixeles y un tamaño de 6.7 pulgadas, lo que lo hace tan grande como el Galaxy S10 5G (más grande que el S10 Plus que tiene una pantalla de 6.4 pulgadas).

Similar al S10 5G, el Galaxy A70 tiene una gran batería de 4,500mAh, una de las más grandes, si no la más grande, que puedes encontrar en un celular Samsung en la actualidad.

La pantalla del Galaxy A70 no tiene orificios (Infinity O) como los teléfonos insignia de Samsung, sino que tiene una pantalla con una pequeña ceja (Infinity U).

El Galaxy A70 se posiciona como un celular más avanzado y seguramente costoso que el Galaxy A50 y Galaxy A30 que conocimos hace unas semanas.

El celular Samsung Galaxy A70 estará disponible en los próximos meses, pero la empresa no ha anunciado precio ni fecha exacta de disponibilidad. Samsung invita a un evento el 10 de abril sobre la serie A que realizará simultáneamente en tres continentes.

