Samsung está enfocado en tener un buen lanzamiento de los Galaxy S10, mientras que tambień anuncia durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles el Galaxy A50 y el Galaxy A30, sin hacer mucho ruido.

El Galaxy A50 es el más avanzado de ambos teléfonos de gama media, integrando tres cámaras traseras con inteligencia artificial y hasta 6GB de RAM.

El Galaxy A50 cuenta también con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas que reproduce colores muy vibrantes y ofrece buen detalle, a pesar de que la pantalla es tan solo resolución Full HD+. Lo interesante es que, a diferencia del Galaxy A8s que tiene integrada la cámara frontal en un orificio, el Galaxy M50 tiene integrada la cámara frontal en una ceja tipo gota.

Similar a los Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, el Galaxy A50 tiene tres cámaras traseras, pero estas incluyen una de 25 megapixeles, otra de 8 megapixeles y otra de 5 megapixeles.

Estas cámaras también tienen inteligencia artificial, la cual detecta escenas para optimizar los ajustes y lograr mejores fotos. Inclusive, el app de la cámara tiene Bixby Vision y puedes tomar fotos con fondo borroso incluso utilizando la cámara frontal.

Asimismo, el Galaxy A50 cuenta con un lector de huellas en pantalla, algo que ni siquiera tiene el Galaxy S10E.

Otras características incluyen una cámara frontal de 25 megapixeles, una batería de 4,000mAh (mismo tamaño que tiene la del Note 9), un procesador Exynos 9610 de ocho núcleos, 4GB o 6GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento.

En cuanto a diseño, el Galaxy A50 tiene una atractiva parte trasera de vidrio que refleja la luz en diferentes direcciones y se siente bien en la mano.

Samsung aún no ha anunciado la disponibilidad y precio del Galaxy A50, pero como es de gama media se espera que cuesta seguramente menos de US$600.

CNET y CNET en Español están en Barcelona con todos los detalles del Mobile World Congress en esta ciudad. Sigue aquí toda nuestra cobertura.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.