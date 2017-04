11 características del LG G6 que deberías conocer

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

El LG G6 trae grandes cambios a la serie de teléfonos insignia de la empresa surcoreana y algunas características que le permiten enfrentarse en su propio terrero al Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus y -- muy seguramente -- el iPhone 8.

Como es costumbre, sus especificaciones fueron actualizadas para ofrecer un mejor desempeño y nuevas funciones llegaron para mejorar la experiencia. Estas son algunas características que debes conocer.

11 características del LG G6

Pantalla 'sin bordes' y esquinas curvas

La pantalla del teléfono insignia de LG pasa de 5.3 pulgadas (en el G5) a 5.7 pulgadas (en el G6), pero en realidad el tamaño del dispositivo no cambia tanto e incluso luce menos alto y ancho que su predecesor. Esto es posible gracias a que LG ha reducido los biseles o bordes de la pantalla y, por primera vez, incluye una pantalla con esquinas curvas que no sólo hacen que la pantalla luzca espectacular, sino que también permite que sea más resistente a caídas, según le dijo la empresa a CNET en Español.

Asimismo, la pantalla del LG G6 integra una relación de aspecto de 18:9 que permite ver de manera más natural -- e inmersiva -- distinta clase de contenido, ya que el contenido optimizado para esto ya no tiene las barras negras, sino que las imágenes serán reproducidas a lo largo y ancho de toda la pantalla.

Sin embargo, aunque el celular permite extender diferentes apps a esta relación de aspecto, aún la mayoría del contenido disponible en Internet está con una relación de aspecto de 16:9, así que aunque no hay barras negras superiores, hay pequeñas barras laterales.

Por otra parte, el LG G6 sobrepasa la resolución QHD para ofrecer QHD+, integrando una resolución de 2,880x1,440 pixeles en lugar de 2,560x1,440 pixeles que integraba su predecesor, al igual que el Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge. Sin embargo, la resolución resulta un poco inferior a la de los Galaxy S8 (2,950x1,440 pixeles), aunque es difícil notar la diferencia.

Resistencia al agua: IP68

El LG G6 está certificado IP68, lo cual significa que el celular se puede sumergir hasta 1.5 metros de profundidad hasta por 30 minutos. Vale la pena recordar que esta certificación está establecida usando agua pura, no agua de mar o de una piscina.

La resistencia al agua es una de las características más importantes del LG G6, ya que su predecesor no era resistente al agua y si quiere competir con los celulares de Samsung o Apple es necesario tener esta característica. Inclusive, esta característico lo hace más atractivo que el Google Pixel, que carece resistencia al agua.

Las dos cámaras traseras tienen la misma resolución

En el LG G5 y V20 la empresa introdujo dos cámaras traseras, una con un lente tradicional y otra con un lente gran angular que permite capturar más a la misma distancia.

Aunque esto fue útil en ese celular, la resolución de la cámara gran angular era de sólo 8 megapixeles y la calidad decaía claramente.

Con el LG G6, la empresa iguala la resolución de las dos cámaras traseras, ofreciendo una combinación de 13 megapixeles cada una, permitiendo que la calidad fotográfica entre las dos cámaras sea muy similar.

Zoom óptico 2x

La resolución no fue el único cambio que tuvieron las cámaras traseras. La empresa también trae otras mejoras, incluyendo la posibilidad de hacer zoom óptico 2x, similar a lo que puedes hacer con el iPhone 7 Plus.

Sin embargo, LG no hace tan clara la imagen cuando usas ese zoom óptico 2X, algo que sí hace Apple.

Fotografía cuadrada

Pensando en los fanáticos de Instagram, el LG G6 integra un nuevo modo en la cámara que permite tomar fotos cuadradas para compartir en Instagram.

Sin embargo, la empresa da un paso más allá e integra más funciones que permiten armar un collage, combinar diferentes fotos o usar una foto como guía para capturar otra similar.

Carga inalámbrica

El LG G6 también puede ser cargado inalámbricamente. Sin embargo, esta función está disponible en el modelo que se vende en EE.UU.

La batería más grande en un teléfono insignia de LG

El LG G6 integra una batería de 3,300mAh, más grande que la del G5, el LG G4 y otro celular de la serie de teléfonos insignia de la empresa.

Gracias a esto, el nuevo procesador y optimizaciones en el software, el LG G6 obtuvo un mejor resultado que sus predecesores en nuestra prueba de reproducción de video continuo, durando cerca de 13 horas y 30 minutos.

Compatibilidad con contenido HDR

La pantalla del LG G6 es realmente hermosa y trae compatibilidad con contenido HDR 10 y Dolby Vision para permitir que todo se vea aún mejor.

Sin embargo, esta es más una apuesta a futuro, ya que actualmente es muy difícil encontrar esta clase de contenido.

Adiós a la batería removible

A pesar de todas estas novedades del LG G6, una de las más grandes sorpresas para los fanáticos de la serie es que ya no tiene una batería desmontable, así que no puedes cargar una de repuesto o no la puedes cambiar fácilmente en caso de que se dañe.

Carencia de emisor infrarrojo

De manera similar, los usuarios que disfrutaban controlar sus televisores y otros dispositivos usando su celular, estarán decepcionados al saber que el LG G6 ya no incluye el emisor infrarrojo, así que todo dependerá de la compatibilidad de los dispositivos con Wi-Fi para ver si los puedes controlar al menos de esa manera.

Ya no es un celular modular

Aunque LG no ha confirmado si los LG Friends seguirán existiendo o no, lo que es cierto es que el LG G6 ya no es modular, así que no permite conectar accesorios a su cuerpo para extender sus funciones.