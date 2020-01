Este es el teléfono 5G más barato del mercado: Coolpad Legacy 5g

Coolpad

Cuando los teléfonos 5G como el Galaxy S10 5G, el LG V50 5G y el OnePlus 7 Pro debutaron en 2019, su rango de precios de US$800-US$1,000 era visto como una especie de mal necesario. Sí, eran caros, pero ofrecían la más avanzada conectividad móvil de alta velocidad. Entonces, hasta que pasara un poco más de tiempo, estábamos obligados a convivir con costosos teléfonos 5G. (Una excepción fue el Moto Z4 de Motorola, un modelo exclusivo de Verizon que estuvo a la venta por US$440 pero solo se conectaba a 5G por medio de un accesorio adicional).

Pero 2020 es un nuevo año, y aparentemente ha llegado el momento de los teléfonos 5G más asequibles. En CES, el fabricante chino de teléfonos Coolpad presentó su primer teléfono 5G, conocido como el Legacy 5G. Disponible a partir del segundo trimestre de este año por "menos de US$400", será uno de los teléfonos 5G más baratos del mercado. El teléfono se venderá desbloqueado a través de Coolpad y Amazon, así como otros minoristas a nivel nacional en los EE. UU.

El teléfono funciona en un espectro de sub-6 GHz y será compatible con las redes 5G de T-Mobile y AT&T. También funcionará con la red de Sprint y las de otros operadores rurales.

El Legacy 5G tiene una amplia pantalla de 6.53 pulgadas, y me gustó el diseño azul oscuro con gradación de color de su cara posterior. Durante el breve tiempo que pude probarlo, noté que, a pesar de tener una pantalla tan grande, el teléfono se sentía bastante ligero. Esto se debe principalmente a que su carcasa es de plástico, y además tiene una apariencia barata (por otra parte, hay que recordar que el teléfono cuesta solo US$400). Además, al sujetar el teléfono, sus bordes biselados se sentían incómodos al tacto. Una buena noticia para aquellos usuarios que aún se aferran a sus auriculares con cable es que el Legacy 5G cuenta con un conector para auriculares de 3.5 mm.

El teléfono funciona con el sistema operativo Android 10, pero el software del teléfono aún está lejos de su versión definitiva. Aunque no presentó problemas al pasar páginas desde su pantalla de inicio, noté que la interfaz de la cámara aún no estaba terminada y que la lente en sí no ajustaba el enfoque.

Bajar el rango de precios a US$400 en esta etapa hará que la tecnología 5G sea accesible para más usuarios, pero dado que se trata de una compañía relativamente desconocida, Coolpad deberá enfrentar una ardua batalla en los Estados Unidos. La empresa, cuya sede se encuentra en Shenzhen, China, vende teléfonos en los Estados Unidos desde 2012. En 2014, Palo Alto Networks descubrió que la compañía había preinstalado una puerta trasera (backdoor), a la que Palo Alto Networks denominó "CoolReaper", en muchos de sus teléfonos Android. Este agujero de seguridad recopilaba datos de los usuarios, que luego se enviaban a los servidores de Coolpad. Sin embargo, Coolpad informó que desde 2018 viene trabajando con una compañía independiente, IOActive, para garantizar que sus dispositivos cumplan con los requisitos de los organismos de protección al consumidor.

Aunque la tecnología 5G no reemplazará a la 4G por completo, la red de próxima generación funciona increíblemente rápido, y muchas industrias se beneficiarán de ello, incluidos los autos de conducción autónoma, los drones y el denominado "internet de las cosas". La implementación de 5G para los cuatro principales operadores de los Estados Unidos se inició en 2019, y este año se lanzará en más mercados. En Gran Bretaña, el operador EE se convirtió en el primer operador de 5G del país, seguido luego por Vodafone y Three UK.

Legacy 5G: Especificaciones

Pantalla FHD+ de 6.53 pulgadas

Sistema operativo Android 10 de Google

Dos cámaras traseras de 48 megapixeles y 8 megapixeles (gran angular)

Cámara frontal de 16 megapíxeles

4GB de RAM / 64GB de memoria

Procesador de señal Qualcomm 7250

Batería de 4.000 mAh

Bluetooth 5.0

