El SUV eléctrico de Byton M-Byte tiene una pantalla tan ancha como 7 iPads

Cuando Byton presentó el concepto de auto eléctrico M-Byte en CES 2018 con su enorme pantalla a todo lo ancho y una pantalla táctil integrada en el volante, pensé: "esto no va a llegar a producción". Este domingo en CES 2019 en Las Vegas, Byton hizo que tuviera que comerme esas palabras al revelar su coche listo para producción con esas pantallas en la cabina.

El salpicadero del M-Byte resalta por una pantalla de 48 pulgadas llamada "Shared Experience". Esta enorme pantalla curva es la forma principal de información sobre el vehículo para temas como la velocidad, estado de la batería y autonomía, mapas de navegación y más. Además del lugar para el contenido de entretenimiento, productividad y monitorización de salud.

"Mucha gente verá la pantalla grande y dirá: 'Me parece que distrae'. Pero es todo lo contrario", explicó el presidente y cofundador de Byton, Daniel Kirchert. "Esto generará una experiencia mucho más segura. La forma en la que hemos diseñado esta pantalla no impacta tu campo de visión en la carretera. Si te sientas en el coche verás que está muy abajo y bastante lejos del conductor".

Kirchert explicó además que esta pantalla más grande es más fácil de ver que "las pantallas de navegación pequeñas" a las que estamos acostumbrados en autos más convencionales que requieren que el conductor deje de mirar a la carretera. Byton cree que una pantalla más grande te llamará menos la atención fuera de la carretera. Por supuesto todo depende del tipo de contenido que haya en la pantalla. Byton ha dicho que no permitirá contenido videográfico como películas o televisión incluso en zonas que lo permiten de forma legal.

Por si eso fuera poco, el M-Byte también llevará una pantalla táctil de 7 pulgadas en el centro del volante. O más bien flotando justo delante del volante. Si soy sincero, no acabo de estar seguro de si esta pantalla es legal, pero Byton me asegura que ha sido una parte integral de sus planes para el M-Byte desde el principio y que han trabajado para asegurarse de que esta "Driver Tablet" o tableta para el conductor no distraiga a los conductores.

La Driver Tablet permanece en la misma posición aún cuando el volante gira a su alrededor. Esta pantalla táctil será el control remoto del conductor para la pantalla más grande Shared Experience, que está demasiado lejos y es demasiado grande como para poder ser táctil. Byton espera expandir las funciones de la Driver Tablet cuando añada funciones de conducción autónoma Level 3 en el futuro.

Todavía no hemos acabado con las pantallas. Hay una tercera pantalla táctil de ocho pulgadas, llamada "Byton Touchpad", en el centro de la consola que puede usar el pasajero para interactuar con el servicio de información y entretenimiento de la pantalla principal de 48 pulgadas.

Además de las dos pantallas táctiles, los pasajeros y conductores de Byton podrán usar gestos con las manos que se detectarán con una pequeña cámara infrarroja en el salpicadero o podrán usar comandos de voz. La voz, sobre todo, será una herramienta poderosa para los conductores de M-Byte gracias a su nueva alianza con Amazon para que Alexa sea la asistente de voz de los vehículos Byton a través de sus servicios Byton Life. Con el servicio de reconocimiento facial de Byton y la recolección de datos Byton Life, el fabricante automovilístico ha demostrado cómo tres pasajeros diferentes pueden darle órdenes a Alexa y conseguir que sus listas personales de Amazon Music sean reconocidas.

Se esperan dos opciones de batería: una de 71 kWh con 250 millas de autonomía y una de 95 kWh con 325 millas de autonomía. Se estima que el precio estará en un mínimo de US$45,000 para los modelos base. La pantalla de 48 pulgadas viene de serie en todos los modelos.

Byton presentará el M-Byte final de producción en un evento en junio y empezará a venderlo en su país de origen, China, en algún momento de finales de 2019. Las ventas en América del Norte y Europa empezarían en algún momento de 2020 y a eso las seguiría el sedán K-Byte en 2021 y un modelo todavía por anunciar en 2023.

