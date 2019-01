Este chaleco quiere predecir tu próximo ataque al corazón

Tyler Lizenby/CNET

Cuando un ataque al corazón se presenta, aparentemente puede salir de la nada. Pero si tienes insuficiencia cardíaca crónica, si puedes predecir el próximo ataque al corazón, eso no solo te salvará la vida, sino también te da el control.

Chronolife, una compañía de tecnología de la salud con sede en Francia, espera ayudar a las personas diagnosticadas con insuficiencia cardíaca crónica o congestiva (ICC) a anticipar posibles emergencias médicas con su chaleco Chronolife. Al hacer su presentación en el CES 2019 (aunque no estaba conectado y no arrojaba estadísticas o datos biológicos), el chaleco prometió medir seis indicadores fisiológicos clave en tiempo real, y combinado con machine learning, espera predecir la probabilidad de que se presente una ataque al corazón en el futuro inmediato. Su precio minorista estimado es de 200 euros (aproximadamente US$228) y Chronolife planea venderlo a investigadores, compañías de seguros y proveedores de atención médica.

Más de 5.7 millones de adultos en Estados Unidos tienen ICC, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el tratamiento de esta afección representa costos de atención médica por US$ 30,700 millones. Los que tienen diabetes o presión arterial alta corren el riesgo de desarrollar ICC, y casi la mitad de los diagnosticados mueren dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico. Chronolife cree que ser capaz de predecir y prevenir un ataque con un dispositivo sutil y cómodo mejoraría la calidad de vida de las personas.

Fabricado en algodón y lycra, con la posibilidad de meterse a la lavadora y para uso diario, el Chronolife contiene sensores integrados que le permiten llevar un monitoreo de indicadores como la actividad eléctrica del corazón, la respiración, la temperatura corporal y la actividad física en general (incluidos los movimientos repentinos, como caídas). El usuario puede acceder a estos datos a través de una app, así como los proveedores de atención médica que pueden estar atentos a cualquier señal preocupante.

El chaleco no requiere conexión a internet, ya que mantiene un control de tu cuerpo y los datos se guardarán en un servicio seguro en la nube. No requiere ningún sistema de recarga y sus sensores no necesitan ser retirados para ser lavado.

La compañía Chronolife espera recibir la certificación CE en marzo para entrar al mercado europeo y la aprobación de la FDA para llegar al mercado de Estados Unidos este verano. Debes considerar que, debido a que todavía no ha recibido la aprobación de ninguna organización, y que nosotros mismos no pudimos ver alguna demostración en vivo, es mejor tomar las afirmaciones de Chronolife con reservas. En cualquier caso, la empresa también está desarrollando otros dispositivos preventivos y ropa para predecir el síndrome de muerte súbita del lactante, las convulsiones causadas por la epilepsia y las afecciones médicas relacionadas con la apnea del sueño.

