El app Chef IQ quiere ser tu instructor de cocina

Chefman

Chefman, la fabricante de electrodomésticos pequeños, debutó su app Chef IQ en CES. El app de cocina se conecta a través de Bluetooth o Wi-Fi a la línea de electrodomésticos inteligentes de Chefman.

Dentro del app puedes ver recetas, controlar los electrodomésticos y monitorizar la cocción de alimentos. Algunas recetas también incluyen guías en video. Además de las recetas y guías de cocina, Chef IQ cuenta con una calculadora para brindarte las medidas y valores exactos de cocción para que logres los máximos resultados. Estas medidas y valores se calculan en base del electrodoméstico que se emplea.

La función de guía de cocina orienta a los usuarios a lo largo de una receta usando videos detallados de cada paso que se tiene que tomar, e integrando un temporizador de cocina y un monitor de temperatura.

Chef IQ es compatible con varios electrodomésticos de Chefman que incluyen el Smart Sous Vide y el Smart 6 Tray Dehydrator. También funciona con dos aparatos que aún no están disponibles: la olla de presión Smart Pressure Cooker with Integrated Scale y la freidora Smart Toaster Over Air Fryer.

El app Chef IQ aún está en versión beta y estará disponible para dispositivos iOS y Android en verano de 2019.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.

