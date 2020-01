BMW iNext será el primer vehículo de lujo 5G, según el fabricante

Agrandar Imagen BMW

BMW recién anunció en CES 2020 que su próxima SUV totalmente eléctrica iNext será el primer vehículo premium que cuente con compatibilidad con la red inalámbrica de nueva generación 5G cuando llegue al mercado en 2021. La versión de producción del concepto Vision iNext que se ve abajo tendrá conectividad que le permitirá un manejo de datos entre 10 y 100 veces mayor a la que permite la actual red 4G-LTE. Esta tecnología se considera esencial para llevar a cabo el nivel 3 de capacidades de conducción autónoma del iNext, así como la nueva generación de posibilidades de infoentretenimiento como streaming de videojuegos.

La tecnología 5G, desarrollada en colaboración con Harman Samsung, dependerá de la tarjeta SIM integrada, lo que significa que ni el conductor ni los pasajeros tendrán que llevar aparte un dispositivo 5G como un teléfono inteligente o tableta para poder aprovechar las ventajas de esta velocidad de transmisión de datos.

En un comunicado, la automotriz alemana dijo que el 5G comenzará a filtrarse en sus modelos de otras gamas poco después de que iNext entre en producción, "aunque la integración variará de acuerdo con el modelo y la configuración específicos". Por otra parte, Klaus Fröhlich, miembro del Consejo de Administración de BMW, dijo que "cada tres años tenemos el siguiente nivel de conectividad y rendimiento en los automóviles". Fröhlich señala que BMW ya tiene 14 millones de automóviles conectados circulando hoy, después de haber comenzado en 2004 con la Serie 7.

Quizá opacando un poco los planes de Elon Musk con Tesla, en el mismo comunicado oficial, BMW dijo que las "tecnologías 5G son un prerrequisito para la conducción autónoma (del nivel 3 en adelante)". En abril pasado, el enigmático presidente ejecutivo de Tesla aseguró que la empresa tendría circulando un millón de Teslas autónomos como robotaxis para finales de 2020. Tesla, sin embargo, no ha hecho ningún anuncio relacionado con conectividad 5G.

De acuerdo con Fröhlich, el 5G permitirá mayores actualizaciones al aire (OTA, por sus siglas en inglés), lo que será fundamental para llegar a los vehículos autónomos. "En cuanto a la conducción autónoma, se necesitan mapas de alta definición durante el viaje que se actualicen y se necesita mucha información. La inteligencia artificial en el software de los coches autónomos será desarrollado en nuestros gigantes centros de datos todo el tiempo. Nuevas situaciones. Y luego tendremos actualizaciones de software remotas de tamaños significativos. Por lo que podremos actualizar los autos circulando con el sistema de nivel 3", explicó Fröhlich.

Agrandar Imagen BMW

A partir de los vehículos equipados con el Service Pack 2018 de BMW, Fröhlich señala que las actualizaciones OTA son posibles en todos los sistemas del vehículo, pero con un tamaño limitado debido a las restricciones de la red inalámbrica. "Estamos aprendiendo con nuestro sistema 4G con qué frecuencia y en qué tamaño podemos hacer actualizaciones en el campo. Le he exigido a mi gente que no lo use para parches [de software]. Que se desarrolle adecuadamente y solo para mejorar los sistemas, pero que no lo use para reparaciones —[que no es] lo que vemos en el mercado con otros competidores", dijo.

Incluso si las regulaciones locales de conducción autónoma no son claras antes del lanzamiento para permitir la conducción de Nivel 3, Fröhlich dice que BMW presionará para lanzar el iNext en América del Norte, y anticipa una fuerte disponibilidad de 5G en toda la región. "Creo que ofreceremos el auto cuando esté listo, porque ofrece características mucho más impresionantes que [solo] el Nivel 3", dijo. "Tendrá [nuestra] transmisión eléctrica de quinta generación. Funcionará como un automóvil M hoy, pero con propulsión eléctrica. Tendrá un interior completamente nuevo. Tendrá 5G y las posibilidades de transmisión de videos. Este automóvil es excelente de cualquier manera. Es un auto genial. Pero, por supuesto, el Nivel 3 es uno de los ingredientes más importantes. Es un transporte tecnológico y quiero que sea una realidad".

