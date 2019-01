Nexus, el concepto del taxi aéreo de Bell, podría ser el primer auto volador de Uber

Lexy Savvides/CNET

"Si realmente estamos viviendo en el futuro, ¿dónde está mi coche volador?", es el reclamo que escuchas en cada CES entre los asistentes expertos en sci-fi, aunque todos sabemos que lo hacen en tono de burla. Pero esa cantaleta se vuelve cada vez menos significativa cada año ––sólo tienes que ver el EHang 184 presentado en CES 2016 y el concepto de Airbus el año siguiente. El paso adelante que se dio este año es el Nexus de la firma Bell, un diseño conceptual pensado para ser un taxi híbrido eléctrico, pero aéreo.

Si adivinaste que cuando hablamos de diseño conceptual es el código que utilizamos para definir 'no funcional', acertaste. Sin embargo, eso no significa que el Nexus no sea un paso adelante hacia los autos voladores.

Bell, la compañía detrás del Nexus, es en realidad una de las pocas compañías que integran la lista de Uber de socios de producción para aviones. Más importante aún, representa el nombre en la fabricación de helicópteros, desde los modelos militares originales en la década de 1940 hasta el V-22 Osprey Tiltrotor (fabricado en cooperación con Boeing), que ya ha cerrado la brecha entre los helicópteros y los planeadores alados.

Bell

El concepto Nexus muestra lo que la compañía espera construir con esa experiencia: un avión pequeño y fácil de usar que puede acomodar cómodamente a cuatro pasajeros y un piloto. Aun así, llegar allí requerirá un poco más de esfuerzo. El diseño del rotor de seis ventiladores del Nexus significa que la compañía no tendrá que replantearse los controles de vuelo, pero todavía hay una tonelada de barreras legales que se deben superar antes de que los taxis aéreos puedan despegar.

Aun así, la compañía espera tener sus primeros vuelos de prueba a principios de 2020, y la llegada directa al consumidor se realizará poco después.

