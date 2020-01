El Amazfit Bip está de vuelta en CES, junto con auriculares y una caminadora

Angela Lang/CNET

El Pebble Watch desapareció hace ya buen tiempo, luego de ser absorbido por Fitbit, que a su vez fue luego absorbido por Google, pero su espíritu se mantuvo vivo en el Amazfit Bip. Un reloj que nadie conocía, fabricado por una compañía desconocida, se convirtió en uno de los dispositivos más queridos en Amazon en los últimos años.

No esperábamos que el Bip regresara al CES de este año, pero lo hizo, con un nuevo modelo llamado Bip S. Es el debut mundial de lo que anteriormente se llamaba "Amazfit Bip 2", pero con el añadido de algunas características clave: resistencia al agua de 5 atmósferas (ATM), monitorización de natación, nuevos modos de ejercicio y controles de música Bluetooth.

El Amazfit Bip es fabricado por la compañía china de tecnología para la salud Huami, un antiguo fabricante de dispositivos vestibles (wearables) para Xiaomi. Aunque poco conocida, Huami ha vendido más de 4 millones de relojes Amazfit Bip, producto que se ha convertido en el mayor éxito de la compañía.

Pero Huami cuenta con muchos otros dispositivos para la salud que está presentando este año. Entre ellos, un resistente megarreloj para exteriores con GPS llamado Amazfit T-Rex, dos modelos de auriculares con sensores de frecuencia cardíaca (uno para ejercicio y otro para dormir y mindfulness, llamados Amazfit PowerBuds y ZenBuds) y una caminadora similar a las de la marca Peloton pero con el curioso detalle de que incluye un espejo de cuerpo entero.

Antes del anuncio de productos de la compañía, pudimos hablar con el CEO de Huami, Huang Wang, en un largo pasillo de techos altos ubicado en la parte posterior del vestíbulo del hotel Wynn, sobre cómo Huami tiene la intención de convertirse en una potencia del fitness y la salud y por qué los equipos de gimnasia conectados y los auriculares van en esa dirección.

El concepto de Huami para equipos de gimnasio para el hogar, una caminadora inteligente llamada Amazfit HomeStudio, es un poco difícil de entender, y aún no es un producto terminado. Pero Amazfit quiere convertirse en una marca familiar de gimnasios para el hogar. "Consideramos que Peloton es el pionero", dice Wang. "Pero creemos que es muy caro y queremos brindar un mejor servicio y mejores equipos a nuestros usuarios. Gracias a nuestra tecnología, a nuestra cadena de suministro y a los recursos de la compañía, podemos bajar el precio para que las personas puedan pagarlo".

Wang explica que el camino de Huami fue inspirado por un viaje al CES en 2013, lo que casualmente coincide con el momento en el que los relojes Pebble se encontraban en su apogeo. De hecho, en un universo paralelo, Pebble podría haber sido un producto de Huami. "Antes de que Fitbit adquiriera Pebble, el CEO de Pebble, Eric Migicovsky, nos buscó primero a nosotros: vino a Pekín", nos cuenta Wang. "Tuvimos una larga conversación. Él quería que compráramos su compañía, y nos mostró la próxima generación del reloj Pebble. Y yo le dije: bueno, en realidad, ya tenemos algo como esto, estamos casi listos para salir al mercado". El Bip ya se encontraba en etapa de desarrollo. Según Wang, Huami ya sentía que sería superior a todo lo que Pebble tenía planeado para el Pebble 2. Fitbit inició el proceso para la adquisición de Pebble a finales de 2016. El Amazfit Bip llegó a los Estados Unidos a principios de 2018.

Entre los planes de Huami también están dispositivos para la salud aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.). Hace unos meses, la compañía anunció una asociación con AliveCor, fabricante de dispositivos médicos de electrocardiogramas (ECG) aprobados por la FDA. Cuando preguntamos a Wang sobre el posible monitoreo de la presión arterial en sus nuevos auriculares, algo parecido a lo que la compañía Valencell ha prometido para este año, nos dijo que Huami utiliza la tecnología óptica PPG para monitorización de frecuencia cardiaca de Valencell en sus productos. Y aunque no quiso comentar sobre las posibilidades, parece bastante probable.

El Amazfit Bip y otros relojes para fitness de Huami se conectan al ecosistema de la aplicación de Huami, no al sistema operativo Wear de Google. Pero Wang dice que una futura asociación con Google no está necesariamente descartada. "Estamos abiertos a Google si quieren asociarse con nosotros para algo, definitivamente, ¿por qué no?".

