Captain Marvel recauda US$900 millones pero Us domina la taquilla en su estreno

Marvel Studios

Captain Marvel continúa su desempeño estelar en la taquilla, pues recién superó la marca de US$900 millones en la recaudación global.

El filme de superhéroes, con Brie Larson en el personaje de Captain Marvel, ha recaudado más de US$910 millones a nivel mundial en apenas 19 días en cartelera, reportó Disney el domingo. De ellos, US$322 millones provienen del mercado estadounidense y US$589 fueron obtenidos en el resto del mundo.

Captain Marvel ya se ubica en el puesto 10 de las películas de superhéroes más taquilleras a nivel mundial, y ocupa el puesto 21 de recaudación en Estados Unidos.

En el mercado internacional los ingresos de la película la han impulsado por encima de Spider-Man 3 (2007), que recaudó US$891 millones a nivel global; Spider-Man: Homecoming (2017), que obtuvo US$880 millones; Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), que ganó US$874 millones en la taquilla mundial.

Ya el viernes la recaudación de Captain Marvel había superado a la de otra película con un superhéroe femenino, Wonder Woman (2017), que generó US$822 millones a nivel global.

La película dominó la taquilla por dos semanas consecutivas pero cedió el sitial de honor este fin de semana ante Us, la nueva película del director Jordan Peele.

Us se ubicó en el tercer puesto de las películas de horror que más han recaudado en su fin de semana de estreno, logrando US$70.3 millones en la taquilla estadounidense, según The Hollywood Reporter. Las otras dos películas de horror más taquilleras que Us son It (2017), con US$123.4 millones, y Halloween (2018), con US$76.2 millones.