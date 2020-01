Captain Marvel: La secuela ya está oficialmente en desarrollo: reporte

Marvel Studios

Nadie discute que Captain Marvel, luego de recaudar US$1,128 millones en la taquilla global, tenga una secuela. La gran pregunta es cuándo llegará a las salas de cine. Pues The Hollywood Reporter confirmó el miércoles, 23 de enero, que Marvel Studios ya inició oficialmente el desarrollo de la continuación del exitoso filme de 2019 protagonizado por Brie Larson.

El reporte de THR indica que la historia de la secuela se trasladaría de la década de 1990 -- época en la que transcurre el filme original -- a la era actual. Y ya Marvel Studios está en negociaciones con Megan McDonnell, una de las guionistas de la serie WandaVision en Disney Plus, para que se haga cargo de escribir el argumento de Captain Marvel 2 (aún sin título oficial).

Fuentes entrevistadas por The Hollywood Reporter aseguran que Anna Boden y Ryan Fleck, quienes escribieron y dirigieron Captain Marvel, no participarán en la secuela, aunque seguirán trabajando en otros proyectos de Marvel, como posibles series para Disney Plus.

Captain Marvel 2 no tiene por ahora una fecha de estreno fijada, aunque se estima que podría estrenarse en 2022, con Brie Larson de vuelta en el personaje de Marvel.