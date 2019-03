Captain Marvel versiona una canción de No Doubt y Gwen Stefani da su veredicto

Marvel

Captain Marvel lleva recaudados US$760 millones a nivel mundial en apenas 12 días en cartelera. El exitazo de la cinta no sólo radica en su buen guión y actuaciones, sino también en su nostálgica banda sonora.

Los temas noventeros de la película han disparado los recuerdos de varias generaciones y a una de las voces más importantes de esa década, Gwen Stefani, líder de No Doubt, parece encantarle.

El domingo, 17 de marzo, Brie Larson y Samuel L. Jackson, que protagonizan Captain Marvel, interpretaron Just a Girl, uno de los temas más exitosos del álbum de 1995 Tragic Kingdom y Stefani no tardó en catalogar este performance como "ridículamente asombroso" en Twitter:

El cover que hacen los actores forma parte del programa The Late Late Show with James Corden para el conocido segmento Carpool Karaoke.

Stefani etiquetó en su mensaje a @brielarson y @SamuelLJackson, pero al momento de escribir esta nota, no había recibido ninguna respuesta de los actores.

Una carrera que no despegó

No es casual que en el show de Corden escogieran una de las canciones emblemáticas que aparece en el soundtrack de la película. La música es un elemento tan importante como las actuaciones o el guión en Captain Marvel. Tanto es así que en CNET en Español preparamos un especial sobre las agrupaciones que aparecen, como Hole, Nirvana, Garbage y otras más. Para consultarlo sólo debes hacer clic aquí.

Volviendo a Larson. Tampoco sorprende su entonación respetable. Mucho antes de ganar el Óscar en 2015 por The Room, intentó una carrera musical. Fue debut y despedida con el álbum Finally Out of P.E., que salió en 2005. A continuación puedes escuchar una de sus interpretaciones:

Críticas aparte del talento musical de Larson, lo que más sorprende al cantar el éxito de No Doubt son las expresiones faciales que parecen imitar las de Stefani.

Pero eso es apenas el abrebocas. Los dos actores también se atrevieron con "7 rings", el pegajoso tema de Ariana Grande. Después de cantar, para hacernos reír, son puestos a prueba por un detector de mentiras. Te dejamos con el segmento del programa de James Corden: