Captain Marvel se desarrolla en 1995, seis años después de que Carol Danvers fuera secuestrada por la raza Kree y que su memoria fuera totalmente borrada. Cuando Carol vuelve a la Tierra cae en una ciudad de Los Ángeles muy influenciada por tecnología del siglo XX como las cabinas de teléfonos, las videocaseteras o los pagers.

En Captain Marvel, la audiencia acompaña a Carol en su redescrubrimiento de Estados Unidos de la década de los 90. En ese viaje, podrán conocer mucha de la música, marcas y estilos que dieron su personalidad a la época.

Si no creciste en los años 90 -- o si creciste en esa época y quieres un baño de nostalgia -- CNET en Español y su seguro servidor les ofrecemos este glosario de marcas y referencias de los 90 que te ayudarán a entender (y quizá disfrutar más) la cinta más reciente de Marvel.

Cuidado, que hay algunos spoilers, aunque ninguno que pueda arruinarte la trama.

Blockbuster Video. Cuando Carol Danvers vuelve a la Tierra, cae sobre una sucursal de la conocida cadena de renta de video. Sí, los seres humanos solían ir a un establecimiento para recorrer sus pasillos por horas y elegir lo que querían ver esa noche. Y pagaban una renta por cada día que tuvieran ese cassette Beta o VHS. Blockbuster llegó a tener más de 9,000 tiendas en todo el mundo y, como lo notamos en CNET en 2006, las comenzaron a cerrar desde mediados de los 2000 por la dura competencia de servicios de entrega a domicilio de DVD como Netflix (sí, Netflix entregaba los DVD a domicilio). Hoy en día solo quedan dos tiendas Blockbuster: una en Oregón y otra en Australia, según Wikipedia.

Nota de editor: El 6 de marzo, el New York Times reportó el cierre de la tienda en Australia, por lo que ahora solo queda un Blockbuster en todo el mundo.

True Lies (póster de tamaño real). El filme con Jaime Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger se estrenó en 1994, por lo que es viable que la película ya estuviera disponible en Blockbuster. En el Blockbuster, Carol se asusta cuando ve el póster de tamaño real y le vuela la cabeza a Arnold, quien fue gobernador de California de 2003 a 2011, pero en 1995 era de las estrellas más conocidas del planeta a pesar de que su carrera comenzaba su declive.

"Mellon Collie and the Infinite Sadness" de los Smashing Pumpkins (póster). En una pared junto al Blockbuster se ve el póster de uno de los mejores de la época (y de la historia, según quien esto escribe), este álbum doble se lanzó en octubre de 1995 y fue el trampolín a la fama a la banda liderada por Billy Corgan. Canciones como "Bullet with Butterfly Wings", "Tonight, Tonight" y "1979" ayudaron a toda una generación (la llamada Generación X) a regodearse en el placer de la angustia grunge. Así que si no entienden los humores de sus papás nacidos en los 70 y 80, escuchen este disco y sean más comprensivos.

RadioShack. Antes de Amazon y de las tiendas Apple había una cadena de tiendas de electrónicos llamada RadioShack y, por supuesto, ahí es donde Carol encuentra todo lo que necesita para comunicarse con sus colegas al otro lado de la galaxia (está en el mismo centro comercial del Blockbuster -- los cineastas saturaron esta secuencia de referencias. A estas tiendas íbamos para comprar walkie-talkies, bocinas, cables de todo tipo y equipo de espionaje. RadioShack se fue a la bancarrota en 2015 y ahora sólo nos queda Best Buy.

Nintendo Game Boy. Vemos una de estas pequeñas consolas lanzadas a fines de los 80 cuando Carol está tratando de encontrar la manera de comunicarse intergalácticamente con los Kree.

Buscador AltaVista. Antes de Google existieron otros buscadores, entre ellos Netscape (Mosaic), Excite y AltaVista. Los tres buscadores fueron lanzados en 1995, una época en la que solo los más ávidos a la computación usaban la llamada World Wide Web. AltaVista fue adquirido por Yahoo! en 2003 y Yahoo! fue adquirido por Verizon en 2017. ¿Notan el patrón? Mientras, Google recién celebró su vigésimo aniversario y reporta unas 40,000 búsquedas por segundo y 1.2 billones al año, según Internet Live Stats.

Internet café. Además de tener que ir a un lugar a elegir los videos que queríamos ver, los seres humanos teníamos que ir a un sitio específico -- llamado Internet café -- para navegar lo que en ese entonces llamábamos la Red. Además de las conexiones ridículamente lentas, teníamos que pagar por hora de uso, lo cual resultaba todo un lujo. Lo cierto es que en 1995 estos establecimientos eran todavía sumamente raros, incluso en una ciudad como Los Ángeles. Según Wikipedia (que nunca miente) el primero en EE.UU. se abrió en 1994 en Dallas, Texas, por lo que ese cibercafé en Captain Marvel quizá viajó desde el futuro, o estaba algo adelantado a su tiempo. (Valga decir, estos establecimientos aún son comunes en muchos países latinoamericanos).

AOL password (referencia). En algún momento del filme se hace referencia a una contraseña de AOL (America Online) que era el servicio que la mayoría de los estadounidenses usaban para ingresar a Internet -- y, por ende, en donde tenían su cuenta de correo electrónico -- por lo que había que pagar una suscripción. En 2000, la empresa se fusionó con Time Warner, en lo que es considerada una de las operaciones más desastrosas de la era de Internet 1.0.

Look grunge. Cuando Carol se cambia de ropa por primera vez, se pone, literalmente, el uniforme grunge. Camiseta blanca, jeans rotos, camisa de cuadros de franela amarrada a la cintura y botas negras tipo Dr. Martens. En este caso, la T-shirt tiene las letras NIN (véase NIN debajo).

NIN (camiseta que lleva Carol). NIN (o, más bien, NIИ) son las siglas de Nine Inch Nails, una de las mejores bandas de metal industrial de la historia (de nuevo, según quien esto escribe). Encabezada por Trent Reznor (muchos dirían que Reznor es la banda), NIN sacó su mejor disco en 1994: The Downward Spiral. Aunque no fueron considerados parte del grunge, sí son de los grupos más destacados de la época, por lo que no es raro que Carol se haya encontrado con una de sus camisetas.

CD-Rom. Un CD-Rom es como un DVD que se podía grabar y borrar y era la versión de la época de los USB thumb-drives. Además, cuando comprabas software venía en este formato. Reproducirlos o grabarlos tomaba mucho tiempo, y tenían unos 700MB (sí, megabytes) de capacidad de almacenamiento.

Goose y Top Gun. El tierno gato que sale en la película obtiene su nombre de Nick "Goose" Bradshaw, un personaje de la cinta Top Gun (1986) con Tom Cruise. Como Carol es piloto, hay muchas referencias a esta película en Captain Marvel, desde el uso de los lentes oscuros tipo RayBan Aviator como los que usa Cruise en todo el filme, hasta las chaquetas de la Fuerza Aérea (que Carol se pone al final de la película). Pero, ojo, que éste no es un gato normal, sino un poderoso ser de la raza flerken.

Fresh Prince of Bel-Air (referencia). Aunque no lo creas, Will Smith comenzó su carrera en la televisión con un programa en el que hacía de sobrino pobre de una familia afroamericana muy acaudalada de Bel-Air, en Los Ángeles. La serie se transmitió de 1990 a 1996 y en ella Smith rapeaba la canción principal.

Hannibal Lecter (referencia). The Silence of the Lambs fue un filme de 1991 que hizo famoso al inteligentísimo caníbal Hannibal Lecter, al que Nick Fury se refiere brevemente en la película. Anthony Hopkins, como Lecter, y Jodie Foster como Clarice Starling protagonizaron la cinta, que es ha vuelto en un clásico de las cintas de, digamos, canibalismo.

The Fonz (lonchera). Esta es una trampa, porque The Fonz no es un personaje de los 90. Pero como tú quizá naciste en el siglo XXI, no tienes por qué saber eso y para eso estamos nosotros. Quizá tampoco sabes que Fonz salió en una serie llamada Happy Days, que se transmitió de 1974 a 1984 y que lanzó a la fama al famoso director Ron Howard, quien hizo recientemente Solo: A Star Wars Story. (Howard ya había salido en otra popular serie, como niño: The Andy Griffith Show). Y tampoco te voy a decir lo que guarda Carol en la lonchera, porque es muy importante y no quiero dar spoilers clave en este artículo.

Nerf (pistola de dardos de plástico). En una batalla campal en el espacio, una guerrero Kree toma una pistola y dispara un dardo de plástico. Así eran las pistolas Nerf de los 90.

Guns N' Roses (camiseta que lleva Carol en secuencias en el bar Pancho's). Esta banda fue extremadamente popular a fines de los 80, pero sigue siendo una referencia del arena rock durante toda la década de los 90. Como muchas otras bandas, se separaron y se volvieron a juntar varias veces.

Pagers. Los pagers, o beepers, eran unos aparatos de comunicación en los cuales se podían recibir breves claves, números telefónicos o, más adelante, breves mensajes escritos. ¿Cómo funcionaban, te preguntas? El dueño del pager tenía un número telefónico al que podía llamar y donde te contestaba una operadora. Ahí le podía enviar un mensaje al usuario, o enviarle un número a donde él te pudiera responder. Como tecnología era bastante limitada, pero funcionaba. Además, tras el post-crédito de Avengers: Infinity War donde Fury manda un page a Captain Marvel, los dispositivos vuelven a aparecer en esta película.

Celulares. En Captain Marvel también hay una escena donde el agente Coulson usa un celular de "ladrillo". Se les decía así porque eran enormes, pesados y muy poco prácticos, además de costar una bestialidad. Aunque no se ve el modelo, el Motorola DynaTac fue muy popular de 1983 a 1994 y costó US$4,000 en su lanzamiento. En 1996, Motorola lanzó el StarTac, un hermoso celular tipo almeja que era mucho más práctico de usar, en todos sentidos.

Heart (t-shirt que lleva Carol al final de la película). Heart era una banda de rock pop -- y meloso -- liderada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. Es un grupo esencialmente ochentero, pero nadie puede reprocharle a los creadores de Captain America la referencia a una de las mejores bandas femeninas de rock de todos los tiempos (y sí, según quien esto suscribe). Nada mejor para levantar el ánimo o despertar el amor que escuchar una balada de Heart.

Bueno, ahora ponte tus Dr. Martens, tus Levi's 501, tu camisa Tommy Hilfiger y pídele a Alexa, Siri o Google Assistant que te ponga el soundtrack de Captain Marvel para que acabes de hundirte en la nostalgia de los 90.