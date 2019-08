Hackeo de Capital One: Sospechosa atacó a docenas de empresas más

Ilustración de Rafael Henrique/Getty Images

Capital One no es la única empresa víctima de Paige Thompson, la hacker acusada de robar la información de más de 100 millones de usuarios. Según un memorándum presentado el martes 13 de agosto en Seattle por los fiscales federales, Thompson atacó a más de 30 organizaciones más.

"El gobierno espera añadir otro cargo en contra de Thompson, con base en en cada uno de los robos de datos, a medida que las víctimas sean identificadas y notificadas", dijeron los fiscales en el memo.

Los fiscales no nombraron las otras empresas afectadas supuestamente por Thompson, y dijeron que no parece que la sospechosa haya robado información en todas esas empresas. La clase de datos que Thompson sí robó, supuestamente, es de naturaleza variada y la mayoría no contiene información personal, aseguraron los abogados de la Oficina del Fiscal Federal del Oeste de Washington.

Es más, la investigación no ha revelado ninguna indicación de que Thompson haya vendido los datos o los haya compartido con cibercriminales. Sin embargo, según dijeron los fiscales, la investigación aún está en sus primeras estapas.

Los abogados de Thompson no han contestado a una solicitud de comentario. El memo llega después de que se interpusieran cargos contra Thompson que la acusan de robar los datos de 100 usuarios estadounidenses y 6 millones de usuarios canadienses. Entre los datos robados están nombres, direcciones y números de teléfono. También se robó 140,000 números de Seguro Social y 80,000 números de cuentas bancarias, según Capital One.

El memorándum de los fiscales también indica que Thompson representa un peligro para sí misma y para la comunidad, señalando que ha hecho amenazas de disparar a la gente, ha hablado de suicidarse al forzar a la policía a que la maten y tiene una orden de restricción en su contra por acoso.

En el momento del arresto, a uno de sus compañeros de piso, Park Quan, se le encontró una colección de armas que incluyen 14 armas de fuego, además de munición y explosivos. Quan ha sido condenado por delitos graves y se le prohibió tener posesión de armas de fuego.