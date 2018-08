Google rinde tributo a Cantinflas en su 'doodle' de hoy

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Ahí está el detalle: Google celebró el domingo los 107 años del nacimiento del comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas (12 de agosto de 1911-20 de abril de 1993) con su doodle del día.

El doodle de Cantinflas es un gif que recrea el logotipo de Google con cinco caricaturas del legendario actor representando a sus personajes más famosos.

El doodle aparece en blanco y negro para ilustrar al Cantinflas de inicios de los años 40 del siglo pasado, cuando alcanzó fama mundial con películas como Ahí está el detalle (1940), Ni sangre ni arena (1941) y El gendarme desconocido (1941), entre otras.

Luego cambia a color para representar al Cantinflas estrella en los años 60 del siglo XX, en los que Mario Moreno trató de personificar a personajes representativos de la sociedad, como el padre Sebastián, en El padrecito (1964); el policía Diógenes Bravo, en El patrullero 777 (1978); y Don Napo, en El barrendero (1982), su último filme.

Si se presiona el doodle, Google envía al usuario a una biografía del comediante mexicano, quien popularizó una original manera de pronunciar los diálogos, que mezclaba elementos lingüísticos del habla mexicana con una compleja forma de argumentar, en la que se decía mucho pero que, al final, decía poco o nada.

Este tipo de comedia resultó tan original que fue bautizada como "cantinflear" o "cantinflesco". Y le ganó a Cantinflas justa fama mundial, al punto que Hollywood requirió sus servicios para coprotagonizar, junto a David Niven, la película Around the World in 80 Days (La vuelta al mundo en 80 días, 1956).

En 1992, la Real Academia Española (RAE) reconoció el aporte de Mario Moreno a la lengua castellana al incluir en el diccionario el verbo cantinflear, las palabras cantinflas y cantinflada, y los adjetivos cantinflesco, cantinflero y acantinflado.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.