Foto de Sarah Tew/CNET

Nintendo presentó al fin la muy esperada consola todo-en-uno Nintendo Switch. Y, en un esfuerzo por incentivar a las personas a que canjeen sus consolas viejitas, la minorista GameStop dijo hoy que regalaría un bono US$75 sobre el precio de la consola usada que canjeen en sus tiendas.

Como parte de la oferta, GameStop dará US$75 en forma de crédito a los miembros Pro de su programa de suscripción anual que canjeen una de las siguiente consolas: la Wii U, la Xbox One, la PlayStation 4 y el sistema de realidad virtual PlayStation VR. Las personas que no son miembros de Pro obtendrán hasta US$50 por canjear estas mismas consolas. Es decir, las personas que canjeen un dispositivo Wii o 3DS recibirán US$30 si son miembros Pro y US$20, si no lo son.

La Nintendo Switch se distingue de otras consolas en el mercado al ser un dispositivo todo-en-uno. Es un combinación de tableta y consola doméstica que se puede jugar en modo multijugador.

Nintendo confirmó que para cuando salga a la venta la Switch el 3 de marzo en EE.UU. (y en unos cuantos otros países) habrán unos 80 juegos disponibles como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2.

La Nintendo Switch costará US$300.