Canelo Álvarez vs GGG: Cómo ver la pelea de revancha por Internet y TV

La revancha entre el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el púgil Gennady 'GGG' Golovkin, oriundo de Kazajistán, es uno de los combates más esperados en 2018.

En un principio, esta refriega se realizaría el 5 de mayo, pero el pugilista mexicano fue suspendido seis meses por la Comisión Atlética de Nevada al dar positivo por clembuterol, en cantidades mínimas.

El clembuterol se usa regularmente para aumentar la masa muscular.

Cuándo y a qué hora empieza la pelea

La pelea, una secuela del enfrentamiento que se denominó 'Supremacy', se llevará a cabo el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Está pautada para las 7:30 p.m. hora del Pacífico; 10:30 p.m. hora del Este y 9:30 p.m. hora del Centro.

Gennady Golovkin (38-0-1, 34 nocáuts) ) y Álvarez (49-1-2, 34 nocáuts) disputarán los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Golovkin fue despojado de su título de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) debido a que no enfrentó al imbatido ucraniano Sergiy Derevyanchenko (12-0, 10 KOs), quien era su retador obligatorio.

No se han dado detalles sobre cuánto ganará cada boxeador.

En la anterior presentación, en una de las mejores peleas de 2017, la juez Adelaide Byrd anotó la pelea 118-110 para Álvarez, Dave Moretti apuntó 115-113 para Golovkin y Don Trella firmó un empate, 114-114.

Cómo y dónde verla

Las entradas para el combate en el T-Mobile Arena en Las Vegas cuestan de US$300 hasta US$5,000. Los derechos de transmisión en vivo de la pelea son de HBO PPV (Pay-PerView) a un precio de US$84.99. Actualizaremos esta nota cuando se publiquen esos datos.

El live stream de HBO igualmente es de US$84.99. Para estar actualizado, puedes hacer clic en la información en la presentación que hace HBO de este enfrentamiento.

Lamentablemente, las peleas de boxeo que HBO PPV transmite en vivo en streaming no están disponibles para las aplicaciones de HBO Now y HBO Go sino una semana después de su emisión original. Una subscripción a HBO Now cuesta US$14.99, monto al que habría que añadirle el precio de adquirir la pelea de boxeo en PPV.

En Latinoamérica está confirmado que la pelea se podrá ver en los canales de Combate Space, Azteca y Televisa. ESPN sólo tendrá programas previos, de pesajes y análisis.

HBO comenzará el 28 de agosto su famoso 24/7, 24 horas de programación dedicadas a este combate.

Más opciones

Hasta ahora no se conoce otra opción que la de HBO para ver el combate; sin embargo en el circuito cerrado de los hoteles de Las Vegas, el costo es de US$100. Los hoteles que tienen el derecho de transmitir esta pelea son: Luxor, MGM, Mandalay y The Mirage.

Cómo llegan

Ambos peleadores ha prometido que noquearán para que no queden dudas en las tarjetas. Regularmente estas son promesas que se dan en las rudas de prensa y pocas veces se convierten en realidad.

En la primera pelea, Canelo fue de más a menos. En los primeros asaltos conectó algunos combinaciones rápidas, pero fue perdiendo potencia. Por el contrario, Gennady buscó con más insistencia el cuerpo del mexicano, lo que al final le favoreció para que se decretara el empate.

Una de las explicaciones de lo que le costó a Canelo mantenerse activo después del cuarto asalto fue el aumento en fuerza para contrarrestar a su rival. Debido a que proviene del peso welter y súper welter, su característica esencial y ventaja es la velocidad. Sin ella, es menos peligroso. Es probable entonces que su entrenamiento para la revancha esté más enfocado en recuperar la rapidez en los golpes y el contragolpe.

GGG no guarda secretos bajo sus guantes. Debería mantener el mismo estilo que mostró en la primera pelea: fuerza y resistencia. Abel Sánchez, entrenador del kazajo repite en las entrevistas que no acomodan la estrategia según el rival. Es lógico porque GGG cuenta ya con 35 años y ha llegado a su tope, mientras que el rival, con 28 años, aún puede agregarle armas al repertorio.

De manera que es poco probable que Golovkin no haga otra cosa que ir siempre a la ofensiva contra Canelo.

Golovkin peleó el 5 de mayo contra en California contra el armenio Vanes Martirosyan y lo noqueó en el segundo round. Fue muy superior. Canelo no pelea desde el combate anterior por la suspensión mencionada anteriormente.

Los Jueces

Juez 1: Glenn Feldman (ha estado en peleas de los dos).

Juez 2: Dave Moretti (estuvo en el primer combate y vio ganador a GGG). Ha trabajado en cinco refriegas de Canelo y en una de Golovkin.

Juez 3: Steve Weisfeld (sería su tercera pelea de GGG, nunca ha actuado en una de Canelo).

Ninguno de ellos ha tenido polémicas con estos boxeadores.