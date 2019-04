Cómo ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs en Estados Unidos

El próximo rival de Saúl Canelo Álvarez será el estadounidense Daniel Jacobs, un rival aparentemente accesible, pero si algo nos ha enseñado el boxeo es que las apariencias engañan.

Jacobs (35-2, 29 KOs) tiene 31 años; nació en Brooklyn, Nueva York y ganó el cinturón vacante el 27 de octubre de 2018 en una emocionante pelea contra el ucraniano Sergiy Derevyanchenko. Actualmente, Jacobs es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (IBF por sus siglas en inglés), del peso mediano por lo que la pelea contra Canelo servirá para unificar los títulos del peso medio.

Lo que más hace atractivo a Jacobs es su historia de vida, pues estuvo un año fuera de combate por un tratamiento de cáncer, por lo cual le conocen como "El hombre milagro".

Álvarez (51-1-2, 35 KOs), de 28 años y campeón de la WBA y WBC, defendió el cinturón de peso súper mediano ante el británico Rocky Fielding en diciembre. Fue la primera de las 11 peleas que firmó con el servicio de streaming DAZN. La pelea no fue muy publicitada, porque el rival no parecía tan peligroso como Jacobs.

"Voy a unir mis títulos de peso medio con Daniel Jacobs en una de las fechas más importantes para mi. No tengo duda de que saldré victorioso y estaré un paso más cerca de ser el campeón mundial de peso mediano", dijo Álvarez en una transmisión del servicio de streaming DAZN, en enero. Jacobs, por su parte, dijo que: "Esta es la oportunidad que he estado esperando, la oportunidad de alcanzar la grandeza dentro del ring. [...] Siempre he creído que le puedo ganar al Canelo. Será una tremenda pelea en la que estoy convencido que me consolidaré como el mejor peso mediano".

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Canelo y Jacobs?

Canelo se enfrentará a Jacobs el 4 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Cómo ver el combate entre Canelo y Jacobs en Estados Unidos?

La pelea entre Canelo Alvarez y Daniel Jacobs no está disponible a través del pay-per-view que ofrecía HBO.

Los fanáticos en los Estados Unidos pueden ver la pelea en el servicio de streaming especializado en boxeo, DAZN.

DAZN está disponible en una variedad de plataformas, incluyendo Roku, Apple TV, Google Chromecast, iOS, Android, Xbox One, Playstation 4 y Playstation 3, así como los navegadores Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari a través de DAZN.com. Si quieres saber más de este servicio, en CNET en Español preparamos una guía para que puedas disfrutarlo, puedes consultarla haciendo clic aquí.

¿Después de esta pelea Canelo se enfrentará a Golovkin?

Por ahora no se prevé una pelea entre Canelo y Gennady Golovkin. "Para mí terminó en septiembre (cuando lo venció), pero fueron dos buenas peleas, no es secreto, puede haber una tercera", dijo Canelo sobre su más enconado rival.

En CNET en Español no creemos que en lo inmediato se dé un enfrentamiento entre el mexicano y GGG, debido al contrato que firmó Canelo con DAZN. Son once combates por US$365 millones, pero además, esta empresa también llegó a un acuerdo económico con Golovkin en marzo pasado para transmitir sus peleas. No se especificó el monto.

Es lógico que esta compañía recupere la inversión en cada peleador antes de enfrentarlos.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 5 de abril de 2019 a las 8:00 am hora del Pacífico de EE.UU. para incluir más detalles sobre el encuentro.