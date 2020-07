Anomalía que debilita el campo magnético de la Tierra es más antigua de lo que creíamos

Division of Geomagnetism, DTU Space/ESA

El campo magnético de la Tierra se ha estado comportando de manera un poco torpe. Una región particular, que se extiende desde África hasta América del Sur sobre el Atlántico Sur, ha experimentado un debilitamiento intenso desde la década de 1950. Esto ha causado cierta inquietud ya que el campo magnético actúa como una manta protectora para el planeta, protegiéndonos de las partículas cargadas que circulan por el espacio.

En los últimos años, la región, conocida como Anomalía del Atlántico Sur (SAA, por sus siglas en inglés), ha experimentado un mayor debilitamiento y parece estarse partiendo en dos, algo que, según algunos científicos, podría presagiar una inversión de nuestros polos magnéticos, causando estragos en la electricidad y los sistemas de navegación.

Pero un nuevo estudio, publicado a principios de julio en la publicación Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que los extraños cambios en la región pueden no ser tan inusuales como parecen; de hecho, la SAA puede comportarse de esta manera con bastante regularidad.

Reproduciendo: Mira esto: Mars 2020 de NASA: Las 5 claves de la misión a Marte

Investigadores de la Universidad de Liverpool analizaron rocas de erupciones volcánicas que tuvieron lugar entre ocho y 11 millones de años atrás. Investigaciones anteriores han demostrado que la anomalía ha existido durante mil años o más, pero el equipo de Liverpool pudo ver aún más atrás en el tiempo.

El equipo recolectó 225 muestras de 46 ubicaciones diferentes en Santa Helena, una isla en el Atlántico Sur que se encuentra dentro de la SAA y es hogar de dos volcanes que se formaron entre 8 y 11 millones de años atrás.

Estas fotos de la Tierra y nuestro espacio te dejarán boquiabierto [fotos] Ver fotos +28 Más

La roca volcánica ofrece una ventana a través del tiempo que permite a los investigadores comprender cómo era el campo magnético hace eones. Cuando los flujos de lava se enfrían y se endurecen, los minerales "atrapados" en el interior registran la intensidad y la dirección del campo magnético en el lugar en ese momento.

"Nuestro estudio proporciona el primer análisis a largo plazo del campo magnético en esta región que data de millones de años", dijo Yael Engbers, estudiante de doctorado en la Universidad de Liverpool, en el estudio. "Eso sugiere que la Anomalía del Atlántico Sur es una característica recurrente y probablemente no sea un signo de una reversión inminente".

Los investigadores plantean la hipótesis de que su hallazgo también respalda la idea de que las interacciones en las capas más internas de la Tierra probablemente sean responsables del debilitamiento del campo magnético. Los científicos han descubierto una gran región de roca en el manto de la Tierra debajo de la anomalía, llamada la Provincia Africana de Gran Velocidad de Bajo Cizallamiento (ALLSVP, por sus siglas en inglés). Los cambios en la composición geoquímica de este ALLSVP pueden estar causando los cambios en la SAA.

"Esto nos acerca a vincular el comportamiento del campo geomagnético directamente con las características del interior de la Tierra", dijo Engbers.

Comprender la anomalía será algo importante para la investigación basada en el espacio y podría afectar la seguridad de los satélites en el futuro. Se cree que un telescopio de la agencia espacial japonesa conocido como Hitomi se vio afectado por dicha anomalía. En 2016, cuando Hitomi pasó por la SAA, sufrió un problema de comunicación. Después del problema de comunicación, Hitomi perdió altitud y se separó. El campo magnético es más débil sobre el SAA porque el eje magnético de la Tierra está ligeramente descentrado. Debido a esto, el cinturón de radiación interior se acerca a la Tierra, por lo que las naves espaciales en órbita terrestre baja que atraviesan la región están más expuestas a los peligros de la radiación espacial atrapada allí.