Una campaña para convertir batas de hospital en jerseys de fútbol se hace viral

¿Puede una camisa deportiva ayudar a un niño enfermo? Los creadores de la revista Panenka creen que sí y por ello han lanzado una campaña para cambiar las batas tradicionales de los hospitales por playeras de fútbol.

"Cada día, en los hospitales, muchos niños y niñas juegan un partido muy difícil. Por eso hemos convertido camisetas de fútbol en batas de hospital, para que se sientan más fuertes. Ayudadnos a dar visibilidad a esta iniciativa", reza el mensaje de "Las batas más fuertes", el proyecto que salió a la luz este 14 de mayo y del que puedes ver más en el siguiente video:

La premisa es sencilla. Según la página Web del proyecto: "Cuando los niños hospitalizados se ponen la camiseta de su equipo, en lugar de la aburrida bata verde, se hacen más fuertes. Animamos a todos los centros de salud que lo deseen a sumarse a esta iniciativa escribiéndonos a: lasbatasmasfuertes@panenka.org".

En el video vemos cómo los jerseys de jugadores de la liga española, como Sergio Ramos (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Lionel Messi (Barcelona), son intervenidas para convertirlas en batas para niños. Según cuenta una empleada de un hospital en el video, este pequeño cambio de vestimenta aminora el estrés y mejora el estado de ánimo de los enfermos.

"Las batas más fuertes" fue desarrollada por la agencia We are Social para Panenka, una revista española con sede en Barcelona, que mensualmente aborda el fútbol a través de enfoques históricos, culturales, sociales o políticos. Por ahora la iniciativa solo se ha desarrollado en Madrid.

Panenka fue fundada en 2011 por un grupo de periodistas, fotógrafos, ilustradores y diseñadores, y comenzó su actividad el 20 de junio, fecha del 35 aniversario del cobro de un penalti muy particular por Antonin Panenka. La manera en que el jugador pateó la pelota es sinónimo de astucia y calidad en todo el mundo. "A lo Panenka" se convirtió en un estilo desde entonces.

En Twitter, varios usuarios respondieron de manera positiva a la campaña.

Incluso el jugador profesional del Osasuna, Nacho Vidal, aplaudió la iniciativa:

