¿Qué tan bien recuerdas los cameos de Stan Lee?

Nadie pone en duda que Stan Lee, de 95 años de edad, es quizás el autor de historietas más conocido por el público.

Esto es debido, en parte, a los cameos o apariciones fugaces que hace en las películas de superhéroes de Marvel o en series de televisión, que deleitan a los fanáticos por la variedad y originalidad de las situaciones en las que Lee hace acto de aparición.

Desde 1989, cuando figuró en la ya olvidada The Trial of the Incredible Hulk, hasta Avengers: Infinity War, estrenada a finales de abril de 2018, Stan Lee ha hecho 35 cameos en largometrajes y varios más en la TV.

Demuestra cuán bien recuerdas algunas de estas apariciones del famoso creador de historietas -- en los que siempre exhibe su bigote y sus gafas -- con esta trivia que hemos elaborado para verdaderos fanáticos de los cómics en el cine.

