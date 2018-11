Disney/Marvel Studios

Cuesta imaginar una película de Marvel sin un cameo de Stan Lee. Al momento de su muerte -- acaecida el pasado 12 de noviembre en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, a los 95 años -- había efectuado 35 cameos en largometrajes, siendo el más reciente en Venom, recién estrenada el 5 de octubre, en la que se le ve paseando a un perro.

En total, hizo breves apariciones en 20 largometrajes de Marvel Studios, cinco con Twentieth Century Fox (las sagas X-Men y Deadpool) y ocho con Sony Pictures (las sagas Spider-Man, Fantastic Four y Venom). Eso sin contar sus cameos en series televisivas con actores y con dibujos animados en la televisión. No en balde, los cameos de Stan Lee tienen hasta su propia página en Wikipedia.

Hay la posibilidad de que, pese a su fallecimiento, Stan Lee pueda aparecer en pantalla, pues reportes indican que dejó filmado, por ejemplo, su cameo en Avengers 4, que se estrena el 3 de mayo de 2019. Aquí trataremos de reunir lo que se sabe sobre las escenas que Stan Lee dejó filmadas antes de morir.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Este filme animado se estrena el 14 de diciembre. Se centra en Miles Morales, el actual Hombre Araña de las historietas, quien se topa con cinco versiones del superhéroe provenientes de distintas realidades alternativas, como Peter Parker (ya adulto) y Spider-Gwen, en la que el personaje es encarnado por Gwen Stacy. Según Business Insider, una versión animada de Lee conversará brevemente con Miles Morales en una escena.

Ralph Breaks the Internet

La secuela animada de Wreck-it Ralph se estrena el 21 de noviembre. La aparición de Stan Lee también es en forma de dibujos animados y no tiene diálogo. De acuerdo a Business Insider, se produce cuando el personaje de Vanellope (con la voz en inglés de Sarah Silverman) está huyendo de un grupo de Stormtroopers (sí, de Star Wars) y choca contra la figura de Stan Lee.

Avengers 4

El diario inglés The Independent cita declaraciones de Joe Russo, director junto a su hermano Anthony de Avengers 4, que Stan Lee filmó su cameo en el filme al mismo tiempo que lo hizo para Ant-Man and the Wasp (2018).

"A Stan no le gusta volar, así que tratamos de filmar varios cameos al mismo tiempo", es citado Russo en el reporte de The Independent, por medio de unas declaraciones brindadas por el director a BBC Radio Scotland. "Así que, como se estaban filmando películas en estudios vecinos, Ant-Man 2 y Avengers 4, lo llevamos de un set al otro y así logramos que hiciera todos sus cameos en un solo día".

Se ignoran los detalles de cómo será la aparición de Stan Lee en la próxima película de los Avengers, pero los fanáticos han desarrollado la teoría de que todos los cameos de Lee están conectados y que en las películas del Universo Marvel Lee personifica a Uatu, uno de los Watchers, seres celestiales que se dedican a ver las proezas de los superhéroes en la galaxia.

Avengers 4 (aún sin título definitivo) se estrena el 3 de mayo de 2019.

Captain Marvel

Otra esperada película de Marvel para la que no hay confirmación de cameo de Stan Lee es Captain Marvel, que se estrena en cines el 8 de marzo de 2019. Pero es posible, pues su rodaje coincidió con el de Avengers 4, así que Marvel Studios pudo haber contemplado la idea de filmar varios cameos a la vez. La página inverse.com hizo referencia a una teoría popularizada en Reddit que alega que Lee sea "rejuvenecido" digitalmente en Captain Marvel, al igual que el filme hará con el personaje de Nick Fury interpretado por Samuel L. Jackson.

Dark Phoenix

Stan Lee realizó cameos en casi todas las películas de la saga X-Men (Logan es un ejemplo) pero los reportes indican que no aparecerá en Dark Phoenix, que se estrena el 7 de junio de 2019. Un reporte de Entertainment Weekly asegura que Lee no aparecerá en el filme, protagonizado por Jennifer Lawrence, Jessica Chastain y Sophie Turner.

Spider-Man: Far From Home

Todos los reportes indican que es poco probable que Stan Lee haya podido filmar su cameo en Spider-Man: Far From Home, prevista para estrenarse el 5 de julio de 2019. Según inverse.com, el rodaje se inició en julio de 2018 y se mantuvo en Europa hasta mediados de octubre. La precaria salud de Lee, luego de su hospitalización en febrero pasado, quizás impidió que el autor pudiese viajar a Inglaterra para filmar su aparición.

Madness in the Method

La película es dirigida por Jason Mewes, protagonista junto a Kevin Smith de Mallrats (1995), en la que Stan Lee se interpretó a sí mismo. En esta película independiente, Lee figura en sus créditos como "Stan", por lo que cabe suponer que será un cameo en el que aparece como él mismo.

