Getty Images

Cambridge Analytica es una empresa de la que continuarás escuchando historias durante varios días, y la noticia de hoy no te va a dejar indiferente: la cadena estadounidense Channel 4 News, grabó durante varios meses encuentros con el presidente ejecutivo de esta compañía, Alexander Nix, y otros portavoces, que terminaron confesando a una cámara oculta como manipulaban las audiencias de Internet a favor de sus clientes, algo relevante porque sus clientes eran, por ejemplo, el equipo de la campaña electoral de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos.

La compañía de análisis de datos con sede en Reino Unido y con registro en Estados Unidos fue contratada por las campañas electorales del Brexit y por la de Donald Trump para analizar a los datos de usuarios en las redes sociales, con el objetivo de mostrarles anuncios publicitarios y convertirlos en votantes, hasta aquí todo normal, aunque el trasfondo de lo que ahora se ha conocido es aún más grave. Si necesitas conocer mejor los antecedentes de Cambridge Analytica, el robo de datos a Facebook o su relación con la campaña de Trump, pincha aquí.

La investigación de Channel 4 News deja conocer cómo Nix y su compañía hacían cualquier cosas con tal de obtener los resultados que deseaban. El equipo del canal de noticias se hizo pasar durante varios meses -- entre noviembre 2017 y enero 2018 -- por personas interesadas en obtener "ayuda" y "análisis" para las elecciones de Sri Lanka. El canal grabó cada conversación, lo que le permitió obtener varias declaraciones contundentes.

Por ejemplo, ahora sabemos que Cambridge Analytica no solo trabajo a favor del Brexit o Donald Trump, sino que también estuvo vinculado a las elecciones de Argentina, Nigeria, República Checa y otros países, en donde también se contrataron sus servicios.

¿Cómo manipular a los usuarios de redes sociales según Cambridge Analytica?

Como si de un manual se tratara, en el reportaje de la fuente, los portavoces de Cambridge Analytica explica cómo hacen que sus clientes terminen ganando la batalla.

"Ponemos información en el torrente sanguíneo de Internet, y luego la vemos crecer y le damos un pequeño empujón de vez en cuando, es como tener un control remoto. Tienen que suceder sin que nadie piense: eso es propaganda, porque en el momento en el que pienses que algo es propaganda, la siguiente pregunte será, quién sacó eso", dijo Nix a la fuente.

El ejecutivo también explicó que no solo ponían las noticias en Internet, sino que también las creaban. En particular dijo que podían enviar trabajadores sexuales a casas de políticos para capturar escenas comprometedoras, a lo que agregó que no tenía por qué ser verdad, solo tenía que parecerlo.

Cambridge Analytica estaba especializada además en camuflarse, por lo cual, como las campañas electorales o las empresas que les contrataban no querían pagarles directamente, la compañía era capaz de crear sitios Web de empresas diferentes o vincular sus investigaciones a universidades u organizaciones benéficas, todo para que nadie descubriera que tenían relación con ella.

En un comunicado Cambridge Analytica dijo: "Rechazamos por completo cualquier alegación de que Cambridge Analytica o cualquiera de sus afiliados utilice trampas, sobornos o las llamadas trampas de miel para cualquier propósito ... De forma rutinaria entablamos conversaciones con posibles clientes para intentar desentrañar intenciones poco éticas o ilegales".