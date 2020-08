Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Comparamos sus cámaras y fotos

Juan Garzón / CNET

El Galaxy Note 20 Ultra llega con múltiples trucos similares al del Galaxy S20 Ultra para convertirse en los dos celulares de Samsung con las cámaras más avanzadas hasta el momento. Pero, ¿son mejoras las cámaras del Note 20 Ultra que las del S20 Ultra?

Bueno, unas de las principales diferencias están en que el Galaxy Note 20 Ultra ofrece zoom óptico 5X, mientras que el Galaxy S20 Ultra ofrece zoom óptico 4X e híbrido 5X. Lo que esto significa es que técnicamente el Note 20 Ultra tiene la capacidad de perder menos detalles cuando haces más zoom, lo cual es bueno a pesar de que no es una diferencia enorme.

Asimismo, mientras que el Galaxy S20 Ultra ofrece zoom digital máximo de 100X, el Note 20 Ultra ofrece hasta 50X. Aunque es normal pensar que el Galaxy S20 Ultra tendría la capacidad de acercase el doble, la diferencia al pasar de 50X al 100X es sin duda menor que esa percepción.

Además, es aún más difícil tener balance o la imagen estabilizada cuando haces zoom 100X comparado con 50X. El Galaxy S20 Ultra ofrece también 50X, pero como no tiene un atajo también es muy difícil seleccionar exactamente 50X y me vi minutos intentando ajustar ese zoom a ese número y que no fuera, por ejemplo, 49.7X o 50.1X.

Los dos celulares tienen una cámara principal de 108 megapixeles con una apertura de f/1.8 (capturas fotos de manera predeterminada en 12 megapixeles) y una gran angular de 12 megapixeles con apertura de 12 megapixeles con apertura de f/2.2.

Sin embargo, el telefoto o periscopio que permite hacer ese zoom óptico mencionado arriba es diferente en los dos celulares. En el Note 20 Ultra ese lente es de 12 megapixeles con una apertura de f/3.0, mientras que en el caso del S20 Ultra es de 48 megapixeles con apertura de f/3.5.

Otra diferencia es que mientras que el Galaxy S20 Ultra tiene un sensor de Tiempo de vuelo (ToF), el Galaxy Note 20 Ultra tiene un láser de enfoque automático que precisamente llega apara corregir los problemas de enfoque del S20 Ultra.

La cámara frontal también es de 40 megapixeles en el Galaxy S20 Ultra, mientras que en el Galaxy Note 20 Ultra es de 10 megapixeles.

Abajo puedes ver algunas de las fotos que tomamos con los dos celulares para probar sus cámaras, antes de que publiquemos nuestro análisis completo del Galaxy Note 20 Ultra en los próximos días.

Note 20 Ultra vs S20 Ultra: Cámara principal de 108 megapixeles

Paisaje

Zoom 5X óptico en el Note 20 Ultra vs. híbrido 5X en el S20 Ultra

Zoom digital de 50X

Cámara gran angular



Fotos de noche o con poca luz

Primer plano

Selfie regular

Primera impresión Samsung Galaxy Note 20 Ultra El Samsung Galaxy Note 20 Ultra cumple la función del Galaxy Note 20 Plus y Note 20 Ultra al ser el más completo de la nueva generación. Aquí te cuento mi experiencia durante los primeros días que lo he usado. Lee Nuestro Análisis