La cámara de tu celular Android será muchísimo más capaz

La cámara dentro de tu teléfono inteligente hace cosas increíbles con las que solo podíamos soñar incluso hace cinco años, y con cada año que pasa, las fotos que toma y los videos que captura solo mejorarán.

Eso no sólo se debe a la calidad y configuración de las lentes, aunque también son importantes. Los procesadores dentro de tu teléfono juegan un papel enorme en la definición de las capacidades de foto y video.

Jessica Dolcourt/CNET

Los teléfonos premium de 2018 que usen el nuevo procesador Snapdragon 845 de Qualcomm prometen el video más brillante y saturado con colores que aparecen y se ven mucho más "reales".

La detección de profundidad mejorada también abre la puerta al seguimiento automatizado en la realidad virtual (RV) y más escaneo biométrico. Hasta ahora, Xiaomi es el primero en decir que usará el 845 en su próximo celular insignia Mi 7, pero yo apuesto a que el 845 aparecerá en los próximos teléfonos de primer nivel de Samsung, LG, Motorola y OnePlus. Si terminas comprando un Galaxy S9, por ejemplo, es casi seguro que tendrá un Snapdragon 845 dentro.

A continuación, un repaso por lo que este procesador hará para cambiar tu teléfono y lo que eso significa para ti.

Color, color, color

¿Qué pasaría si cada video que haces de tu perrito, tus hijos, las personas a tu alrededor lucieran inmediatamente listas para subir a YouTube desde tu teléfono?

El Snapdragon 845 promete llevar la calidad de video un paso más allá al admitir la captura de video Ultra HD Premium, también conocida como HDR para televisores, que no es lo mismo que HDR para fotos.

Lo que obtienes con Ultra HD Premium es un gran éxito de color. Estamos hablando de un aumento de 64x en los tonos que podrás ver. En los teléfonos que usan el chip Snapdragon 835, obtendrías 16.7 millones de tonos de color. El 845 te permitirá capturar videos con más de mil millones de tonos.

Técnicamente llamado profundidad de color o color profundo, este salto dramático ocurre al aumentar la cantidad de bits de datos que obtienes para cada color primario, aproximadamente rojo, amarillo y azul. Qualcomm solía usar 8 bits, pero el estándar Ultra HD Premium usa 10.

Además de la profundidad de color, también obtienes un 97 por ciento más de gama de colores, lo que significa que la cámara de tu teléfono puede capturar nuevos colores que antes no tenía. Estas son pequeñas variaciones que hacen posible el salto de la vida real a la pantalla.

El chip Snapdragon 835 de Qualcomm (el que está incluido en el Galaxy S8, el LG V30 y el OnePlus 5T) ya podía reproducir Ultra HD Premium, lo que significa que podías ver contenido HDR creado por otras personas en Netflix, Amazon y YouTube HDR. Con el 845, podrás hacer estos videos tú mismo, sin problema alguno, y ver videos radicalmente mejorados en tu televisor HDR.

Video más brillante

El término técnico es luminance, que se refiere a la cantidad de brillo y oscuridad que puede registrar la grabación en video. También incluída en el estándar para Ultra HD Premium, mayor luminance significa que el video ya de por sí más colorido también se ve mucho más brillante que antes, que es parte de la transformación de la experiencia de levantamiento de video.

Para que no pienses que el incremento del brillo agotará la batería más rápido, Qualcomm asegura que el incremento del 30 por ciento en la eficiencia de batería en el chip Snapdragon 845 mitigará cualquier impuesto sobre la batería en este punto.

Videos y fotos fijas, combinadas

Piensa en la imagen de una niña viendo su pez dorado. La niña sigue siendo una foto fija. El pez dorado nada.

Esto es lo que Qualcomm llama ImMotion, una forma de procesamiento computacional que toma una porción de la foto como video mientras que el resto permanece inmóvil. No es una foto en vivo porque en ese enfoque, la imagen completa se movería durante tres segundos. En este escenario, solo una parte de la foto cobra vida.

Sensor de profundidad

Las cámaras en teléfonos con el Snapdragon 845 ahora podrán actuar como la función de desbloqueo Face ID del iPhone X de Apple, y eso es gracias a un proceso que se llama sensor de profundidad activo.

CNET

En el iPhone X, Face ID funciona cuando el sistema baña tu rostro de 30,000 puntos de luz infrarroja invisible. Esa es la parte "activa": la cámara está recolectando datos del mundo real.

El Snapdragon 845 usa 50,000 puntos de luz infrarroja para crear el mapa de puntos. Pero la cámara de sensor de profundidad no solo sirve para desbloquear la cámara.

Si lo colocas en la cámara trasera tendrás una forma para seguir el movimiento de tus manos para la realidad virtual, lo cual te ahorra el uso del controles caros y abultados. Para la realidad aumentada, podrás interactuar con el mundo a tu alrededor usando tus manos de forma virtual para, por ejemplo, aventarle una pelota a una criatura de Pokémon.

Recuerda que no porque un teléfono tenga el chip Snapdragon 845 quiere decir que sus lentes tengan la capacidad del sensor de profundidad activo. A diferencia de las mejoras de video, que no requieren de componentes nuevos de hardware, el uso de las funciones de profundidad requiere un tipo de sensor que no todas las fabricantes integrarán en sus dispositivos. Incluso si lo llegan a integrar, también tienen que hacer modificaciones de software.

Pero si tu próximo teléfono llega a contar con el Snapdragon 845, estas funciones por lo menos son posibles.

Qualcomm Snapdragon 845: mejoras para tu cámara