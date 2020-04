Por qué la cámara de tu MacBook se ve mal en videos con Zoom y cómo arreglarlo

Libe Ackerman

Luego de que el mundo entero ha pasado a las reuniones en video en línea, Apple lanzó una nueva versión de su popular MacBook Air de 13 pulgadas. Mejor teclado, procesadores más rápidos, todas las cosas geniales (como puedes ver en nuestra reseña). Sin embargo, un componente que no se actualizó fue la cámara Web del sistema.

Los reseñistas, compradores y propietarios de MacBook (o posibles propietarios) no tardaron en señalar esto. La MacBook nunca ha sido conocida por tener la mejor cámaras Web. El iPad Pro, el iPhone, etcétera, todos tienen excelentes cámaras delanteras y traseras, pero la cámara con resolución de 720p en la MacBook es ruidosa, se ve plana y carece de tecnología de detección de profundidad.

Ahora, Apple no podía saber que la nueva MacBook Air se lanzaría justo cuando las reuniones vía Zoom y cualquier otro software para videoconferencias se convertirían en la nueva norma. Esta es la misma cámara que la compañía ha estado poniendo en las computadoras portátiles durante años, y esta no es la primera vez que nos hemos quejado. Muchas portátiles con Windows son un poco mejores, muchas con resoluciones debajo de los 1,080p, pero al menos con mejor sensibilidad a la luz, precisión de color o detección de profundidad para inicios de sesión de reconocimiento facial.

Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?

Si participas en una videoconferencia desde una MacBook Air o algo similar, significa que no te ves muy bien que digamos. Sobre todo si usas una computadora portátil más pequeña, como la Air, donde la cámara no estará en un ángulo óptimo si la pones en tu escritorio o la mesa de cocina apuntando hacia ti.

Una opción es usar la cámara de tu teléfono. Las cámaras, frontal o posterior, serán mejores que las de cualquier computadora portátil que tengas. Para apariciones en televisión de trabajo desde mi casa, he usado mi teléfono montado en un trípode a la altura de los ojos (sobre esto abundaré más adelante).

Sí, puedes también agregar cámara Web externa de Logitech u otra compañía, pero la mayoría de los modelos están agotados actualmente en Amazon y otros lugares, así que estás maniatado con la cámara que integra tu computadora. Ya sea una MacBook o cualquier otra laptop, esto es lo que puedes hacer para mejorar el resultado.

Mejora tu laptop

Si su computadora portátil está cerca de una buena posición ergonómica para tus manos, entonces no se acerca al mejor lugar para una reunión de Zoom. Consigue algunos libros grandes; algunas cajas gigantes de juegos de mesa. Eleva la computadora. Usa los libros de mesa grandes o algo similar, para que no se tambaleen. No uses cajas de cartón vacías.

¿A dónde quieres que apunte la cámara? Ponla justo por encima del nivel de tus ojos.

Buena iluminación lo cura (casi) todo

La cámara de la MacBook Air se ve particularmente mal en situaciones con iluminación precaria. Otras tantas cámaras Web padecen el mismo problema. Por eso en las películas y los estudios de televisión y en la fotografía profesional, hay siempre luces gigantes. Tú no necesitas ese equipo, pero una buena fuente de luz natural sí es una forma fácil y económica de mejorar notablemente la calidad de imagen de la cámara. Ponte frente a la ventana, no le des la espalda. Lo que quieres es que la cámara vea la luz de la ventana, pero no la ventana propiamente.

Si no hay luz natural disponible, ni inviertas mucho dinero en un elegante juego de luces. Este juego de iluminación de UBeesize cuesta menos de US$50 e incluye luces y tripiés para montar todo y también un clip para el teléfono.

La Mac con la mejor cámara

La MacBook Air, la MacBook Pro, e incluso la iMac, todas tienen una webcam de 720p. Sin embargo, hay una Mac actualmente c on una cámara mejor. Es muy probable que no la tengas, así que no te emociones demasiado. Se trata de la iMac Pro de US$5,000 o más, que cuenta con una cámara HD de 1,080p. Pero no vale la pena comprar esta computadora solo por la cámara —que quede claro.