La cámara del iPhone SE no le envidia mucho a la del iPhone 11 Pro

Apple

Apple por fin nos dio a conocer la última versión de su iPhone SE de 2020, un iPhone más pequeño y asequible que ya puedes comprar en este momento. El nuevo iPhone SE tiene varias características que se encuentran en el iPhone 11 Pro, que cuesta más del doble, incluido un procesador A13 y carga inalámbrica. Pero el SE viene con una sola cámara en la parte trasera. Entonces, ¿cómo se comparará esa lente con las tres del iPhone 11 Pro?

La cámara única del SE es muy similar al objetivo con zoom estándar del iPhone 11 Pro. Ambos tienen resoluciones de 12 megapixeles, amplias aperturas de f1.8 para dejar entrar mucha luz, lentes de seis elementos, estabilización óptica de imagen (OIS) y cubiertas de cristal de zafiro. Son las cámaras adicionales que Apple sacrificó para mantener el costo bajo.

Reproduciendo: Mira esto: Es oficial: El iPhone SE de 2020 ya está aquí

El iPḧone SE carece del zoom de teleobjetivo 2x que se encuentra en muchos de los iPhone recientes, así como del modo de gran angular, que captura mucho más de la escena frente a ti de lo que puede lograr el objetivo con zoom estándar. Si realmente te gusta tu fotografía y te encanta la idea de fotografiar esos paisajes urbanos ultraanchos, es posible que el nuevo iPhone SE no sea el mejor teléfono para ti, pero no pienses que no será capaz de hacer algunas fotos geniales.

La lente de zoom estándar del iPhone 11 Pro toma algunas de las mejores fotos que puedes obtener en un teléfono. Incluso me pareció lo suficientemente bueno como para reemplazar mi cámara DSLR durante un viaje por Escocia. Si bien aún no hemos visto exactamente cómo se compara la cámara del nuevo iPhone SE, sí comparte parte del procesamiento del software del 11 Pro, cortesía de ese chip A13.

Tiene modo de retrato (el efecto de profundidad está siendo creado por el software, por supuesto, no por una lente de zoom), que también te permite utilizar los diversos modos de iluminación, como la iluminación del escenario y el contorno. También tiene el mismo HDR mejorado que el 11 Pro, que hace un trabajo increíble al capturar detalles en las áreas más brillantes y oscuras de una escena.

No vas a obtener el impresionante modo nocturno que tienes con el iPhone 11 Pro, pero sí podrás hacer panorámicas de 63 megapixeles, grabar video en 60 cuadros por segundo 4K y administrar video en cámara lenta de 240 fps a una resolución de 1080p.

Si bien es posible que el nuevo iPhone SE no tenga las habilidades creativas de las múltiples lentes del 11 Pro, su única cámara debería ser capaz de tomar algunas fotos increíbles, lo que se adaptará a aquellos de ustedes que están más interesados en capturar esas divertidas fotos de vacaciones que pasar demasiado tiempo volviéndose demasiado artístico.

Colocaremos ambas cámaras una al lado de la otra tan pronto como nos sea posible, y también pondremos el iPhone SE a través de nuestro aluvión completo de pruebas en nuestro análisis completo. Mientras tanto, échale un ojo a esta comparativa para que veas cómo se enfrentan ambos teléfonos en cuanto a sus habilidades fotográficas.