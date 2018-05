La cámara 3D y 8K de Red usa el celular Hydrogen One como visor

El sábado, la fabricante de teléfonos de primera clase Red realizó un evento para presumir su teléfono Hydrogen One, que aún no se ha lanzado al mercado. Red estaba ansioso de hacer que la gente experimentara la pantalla holográfica de cuatro vistas que muestra contenido en 3D sin la necesidad de gafas.

Los estantes de las empresas que se asociaron a Red estaban apostados en el perímetro del evento. Y una de esas empresas era Lucid, conocida por fabricar la cámara VR180 LucidCam. Detrás del estante de Lucid se encontraba un trípode coronado por una cámara con un aspecto extraño y un logo de Red.

Se trataba de una la cámara Red 8K que capta contenido en 3D. Lucid hizo el software para la cámara que le permite mostrar video 3D a la vez que se graba.

Patrick Holland/CNET

Actualmente, cuando grabas contenido 3D, no puedes ver cómo se ve en 3D a menos que uses unas gafas VR. O sea, que estás básicamente grabando a ciegas. El diseño modular del teléfono Red Hydrogen One le permite funcionar como un visor 3D para la cámara, sin necesidad de unas gafas.

Patrick Holland/CNET

La nueva cámara de Red está dirigida a los cineastas independientes, a los profesionales y a quienquiera que busque una forma de captar contenido 3D de primera calase. Lucid, por su parte, es una empresa dedicada al software de captura de contenido 3D y su LucidCam es una forma de demostrar esta tecnología.

"Cuando lanzamos la LucidCam, el principal problema que tenían los usuarios era la resolución", dijo Han Jin, presidente ejecutivo y cofundador de Lucid. "Querían más [resolución]".

Tanto la nueva cámara de Red como la plataforma VR180 de Google son intentos por resolver el problema de la baja resolución en la realidad virtual. Si ves una imagen 4K en 360 grados, esos pixeles se extienden y la calidad de la imagen se reduce. VR180 toma esos pixeles 4K y los confina a sólo 180 grados, que es el doble de la densidad de pixeles.

Lo que Red y Lucid están haciendo es tomar otra aproximación. Están integrando hardware de primera clase para resolver el problema y captar video 3D con una resolución 8K. Jin dice que el campo de visión de la cámara Red será de 120 grados.

"Red está trayendo el mejor hardware al mejor software para que la gente pueda captar y ver contenido 3D en cuatro vistas de forma instantánea", dijo Jin.

La nueva cámara Red usa cámaras dobles 4K con "distancias de lentes ajustables" para el enfoque y zoom en 3D. Las cámaras usan un divisor de rayo, o sea espejos, para captar de forma estereoscópica. Si ves la foto de abajo, verás un espejo en la apertura en la parte inferior de la cámara.

Lucid

Las cámaras de Red se han usado para captar contenido 3D, como en la trilogía The Hobbit de Peter Jackson. Abajo puedes ver un video en el que Jackson muestra cómo filmó la película en 3D con cámaras de Red.

La nueva cámara 8K 3D de Red, del tamaño de una caja de zapatos, podrá reemplazar la plataforma que Jackson usó. Los videos captados por la cámara se podrán ver en YouTube, Facebook y la próxima a salir Hydrogen Network de Red.

El nombre y el precio de la cámara no han sido determinados aún.