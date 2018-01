Durante los años que he escrito sobre los peligros potenciales en la salud de la radiación de los teléfonos celulares, he visto muchos productos que prometen protección contra las señales de radiofrecuencia (RF) que emiten nuestros dispositivos inalámbricos. Han recorrido desde los inútiles "escudos" de radiación dorados hasta la línea más respetable de fundas para celular de Pong, que promete re-enfocar la energía de RF lejos de tu cabeza.

En CES 2018, una compañía llamada Spartan tomó esa promesa de protección y la llevó debajo del cinturón con una línea de ropa interior para hombres. Los calzones de Spartan afirman que bloquean 99 por ciento de la radiación de los teléfonos celulares y el Wi-Fi con fibras de plata pura tejidas en la tela de algodón. Como dice la compañía, estos boxers son una jaula de Faraday para tus partes privadas.

Spartan

Aunque es posible que estés imaginando un sombrero de papel de aluminio en forma de ropa interior, Spartan dice que sus calzoncillos antibacterianos están diseñados en París y tienen un ajuste cómodo en colores negro y azul. Y no te preocupes de que esas telas plateadas prendan un detector de metales en el aeropuerto ––Spartan dice que eso no sucederá.

Que Spartan se concentre en proteger tus órganos es muy significativo. Aunque el cáncer cerebral aún es un tema de debate sobre si las señales inalámbricas son seguras, otros estudios han sugerido que los teléfonos celulares disminuyen la fertilidad masculina. Algunos defensores de la salud que han estado involucrados durante mucho tiempo en este debate, e incluso algunas agencias gubernamentales (recientemente, el Departamento de Salud Pública de California), recomiendan que los hombres no lleven sus teléfonos en el bolsillo del pantalón para reducir la exposición a la radiación en las regiones inferiores.

Este producto de Sparta será de gran utilidad, en especial en aquellas ocasiones en que llevar tu teléfono en otra parte no es una opción. Sólo tendrás que pagar 42 euros (casi US$50) por pieza para tener esta tranquilidad. (El precio por pieza puede bajar si compras varios a la vez).

Si quieres o no seguir las recomendaciones de reducir tu exposición, depende de tu nivel de comodidad. No existe un consenso científico hasta el momento sobre si la radiación inalámbrica es peligrosa, y es posible que nunca lo sepamos con certeza. Si te preocupa el peligro potencial, la mayoría de las recomendaciones típicas, como usar audífonos, enviar mensajes de texto en lugar de hacer una llamada (muchos de nosotros ya lo hacemos) y no dormir con tu teléfono, no cuestan ni un centavo. Las trusas de Spartan cuestan más que algunos de ellos, pero tal vez obtengas un par de boxers que te gusten en el proceso.

