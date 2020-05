Call of Duty: WWII será gratis para jugadores de PlayStation

Agrandar Imagen Sony

Call of Duty: WWII será gratis para los usuarios de PlayStation Plus, el servicio por Internet de Sony para su consola PlayStation.

Sony reveló a través de sus cuentas sociales que Call of Duty: WWII es uno de los juegos gratis para el mes de junio y los jugadores podrán descargarlo a partir del 26 de mayo. El anuncio de Call of Duty: WWII gratis es el primero antes de que Sony revele la lista completa de juegos que mensualmente regala a sus suscriptores.

Sony, mes con mes, regala juegos, desde títulos de grandes distribuidoras hasta productoras independientes, para todo suscriptor de PlayStation Plus, un servicio que además del acceso a estos títulos ofrece descuentos especiales y activa la posibilidad de jugar en línea con otros jugadores.

Call of Duty: WWII no es el título más reciente de esta aclamada saga —ese juego es Call of Duty: Modern Warfare. Call of Duty: WWII se lanzó en 2017 y es una de las versiones más queridas entre los fanáticos de la saga. El título generó US$500 millones durante sus primeros tres días de disponibilidad y en diciembre de 2017, apenas un mes después de su lanzamiento, ya había superado los US$1,000 millones en ingresos.

El juego lo podrás descargar solo si tienes una cuenta activa de PlayStation Plus. La buena noticia es que una vez que esté disponible el 26 de mayo y lo descargues, ya estará para siempre en tu biblioteca, aunque dejes de pagar por PlayStation Plus.