La temporada 4 de Call of Duty llega junto al capitán Price

La temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible para Xbox, PC y PS4.

La nueva temporada está disponible para descargar gratis en las tres plataformas y su disponibilidad sucede una semana después de lo planeado, pues Infinite Ward retrasó el lanzamiento ante protestas en Estados Unidos por violencia policial.

La nueva temporada estrena nuevas características para mantener a los jugadores activos y con nuevos propósitos. En el modo multijugador y Warzone (el modo de battle royale) tiene nuevas misiones y desafíos. Al completar todos los desafíos, se obtendrá al final de temporada el plano de arma.

Otra de las novedades son los nuevos personajes que llegan, incluyendo al Capitán Price, uno de los personajes más populares de la saga. La llegada de Price está acompañada de las nuevas armas Fennec SMG y CR-56 AMAX.

El pase de batalla que llega de la mano de la temporada 4 incluye 100 niveles que los jugadores pueden desbloquear si compran el pase que cuesta 1,000 puntos Call of Duty o 2,400 puntos Call of Duty si se opta por el salto automático de 20 niveles. El pase de batalla incluye diferentes objetos como camuflajes de armas, puntos Call of Duty y otros objetos; algunos de estos objetos son gratuitos y todos los pueden recibir sin importar si compran el pase —o no.