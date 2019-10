Call of Duty: Modern Warfare ya está disponible en PS4, Xbox y PC

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

CIUDAD DE MÉXICO — Activision no bromea con el eslogan "Prepare to go dark" ("Prepárate para la oscuridad") para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare, su nuevo juego que sale a la venta este viernes 25 de octubre en todo el mundo.

Adentrarse al evento de lanzamiento en esta ciudad, celebrado un día antes de la disponibilidad del juego, fue lo mismo que entrar en la primera misión de Modern Warfare: totalmente oscuro, con apenas algo de visibilidad y mucha, mucha adrenalina.

Durante el evento pude jugar brevemente el modo campaña y multijugador en PC y PS4 (aunque también está disponible para Xbox) y también conversé brevemente con Oscar López, cabeza de diseño del multijugador del juego y con 15 años de experiencia en Activision y la franquicia, una de las más conocidas en la industria y arraigadas a los usuarios —que, a pesar de que el primer Modern Warfare salió en 2007, algunas versiones aún tienen usuarios jugándolo.

"Algunos jugadores todavía están pensando en jugar los clásicos hasta que salga este [Modern Warfare]", dijo López a CNET en Español. "Jugadores que no habían jugado desde Modern Warfare 3 [de 2011] están regresando porque jugaron la beta y les gustó mucho".

El nuevo Modern Warfare, ya a la venta en varias versiones que incluyen diferentes premios en el juego con base en el precio, sigue la línea de toda la saga de Call of Duty: son juegos de disparos en primera persona y los usuarios pueden elegir entre jugar el modo campaña o el modo en línea que por primera vez se podrán jugar entre usuarios de diferentes plataformas. También, este Modern Warfare tendrá más adelante las Operaciones especiales, que consisten en sesiones de juego en línea entre decenas de usuarios para completar las misiones.

Activision tuvo una beta abierta por varias semanas para recibir retroalimentación de los jugadores previo al lanzamiento. Dicho proceso sirvió para pulir el juego y, además, para probar el desempeño en las nuevas partidas multiplataforma. El nuevo Modern Warfare es el primer juego de Activision en permitir que jugadores de PC, Xbox y PS4 compitan entre sí, algo conocido en la industria como gaming cross-platform y considerado por los jugadores como un sueño que se está volviendo realidad. Pero traducir la idea multiplataforma a la realidad, en un juego jugado por millones, no fue tarea fácil.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

"¿Te imaginas la cantidad de jugadores? Son millones con diferentes conexiones, diferentes tarjetas de video, diferentes especificaciones", dijo López. "Eso es lo más difícil, tratar de ver cómo va a afectar [al juego], la cantidad de jugadores y crear el sistema que soporte todo".

La dedicación a un juego que estuvo desarrollado por más de dos años no es por mera curiosidad: la saga completa de Modern Warfare es de las más queridas en la industria, por lo que distribuidora y desarrolladora tuvieron un duro trabajo en mantener un juego familiar, pero que a su vez fuera novedoso.

"Los juegos originales tenían una base de usuarios muy arraigada. Entonces, el [personaje] capitán Price, tiene que verse de cierto modo. Ciertos personajes tienen que parecerse", agregó. "El modo en que las armas se sienten, suenan, las animaciones; los enfrentamientos, mantenemos todo eso. Y hacer cosas nuevas como las Operaciones especiales y mantener lo que es Call of Duty".