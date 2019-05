Activision cumplió su palabra y el Call of Duty: Modern Warfare para 2019 ya se conoce oficialmente a partir del jueves 30 de mayo.

La distribuidora del juego publicó el tráiler del juego, la confirmación del nombre y la fecha de venta en Twitter. El video compartido incluye grabación del juego original, según Activision.

La nueva entrega de Call of Duty es parte de la submarca Modern Warfare y será la cuarta entrega de esta. La primera entrega de Modern Warfare surgió con Call of Duty 4 en 2007.

El anuncio del nuevo Call of Duty llega luego de varios cambios en la franquicia. Activision anunció el año pasado no solo su primer juego battle royale —Blackout como parte de Black Ops 4—sino también anunció una versión móvil de Call of Duty que actualmente está en su fase beta.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 30 de mayo de 2019.