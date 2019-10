Call of Duty: Mobile supera a Fortnite y PUBG en su primera semana

Activision

Call of Duty: Mobile se ha descargado 100 millones de veces desde su lanzamiento el 1 de octubre, superando así los lanzamientos otros juegos móviles de éxito como Fortnite y PlayerUnknown's Battlegrounds, según confirmó el 8 de octubre a CNET la firma de análisis, Sensor Tower.



La versión móvil del popular juego de disparos en primera persona, disponible para Android y iPhone, tuvo un lanzamiento problemático ya que los usuarios no pudieron jugar correctamente por saturación de los servidores, sin embargo, esos problemas parecen haberse resuelto en gran medida y no disuadieron a los usuarios de descargar el juego.



"Este es, con diferencia, el mayor lanzamiento de juegos móviles de la historia al menos durante la primera semana", dijo a Reuters Randy Nelson, jefe de información móvil en Sensor Tower, quien informó del asunto anteriormente.



La cifra de 100 millones representa descargas únicas en todo el mundo en App Store y Google Play en la última semana, según Sensor Tower. En comparación, PlayerUnknown's Battlegrounds obtuvo 26.3 millones de descargas en su primera semana de lanzamiento, mientras que Fortnite logró 22.5 millones.