Treyarch reveló el jueves todos los detalles y novedades de Call of Duty: Black Ops 4, incluyendo un nuevo modo de multijugador, el modo Blackout y los zombies que no podían faltar.

"Después de Black Ops 3 hicimos lo que siempre hacemos: nos cuestionamos todo, rompimos todo y nos preguntamos '¿qué podemos hacer mejor?'", dice en el comunicado Dan Bunting y Mark Lamia, las cabezas de la productora Treyarch. "Respondimos con Black Ops 4: un juego que representa el que es fácilmente nuestro Black Ops más ambicioso".

Este juego reinventado viene de la mano de la ausencia del modo campaña y que ha causado críticas entre los fanáticos de la saga. Sin embargo, Treyarch quiere recomponer y compensar con el nuevo modo multijugador y sobre todo por Blackout.

El multijugador, aseguran Bunting y Lamia, se ubica en el universo entre Black Ops 2 y Black Ops 3, incluye el sistema Pick 10 con una lista diversa de Especialistas, nuevos elementos Gear y todo para que los jugadores puedan personalizar a placer a su soldado que los representa en el campo de batalla.

A pesar de la ausencia del modo de campaña o historia, Black Ops 4 tendrá pequeñas misiones individuales para que los usuarios se familiaricen con las armas, el modo de juego y todos los componentes de personalización y así estar listos para los disparos.

El modo Blackout es construido con los juegos battle royale en mente, algo muy parecido a Fortnite. Treyarch dice que este modo incluye el mapa más grande en la historia de la reconocida franquicia de Call of Duty. Todos los jugadores podrán solos o en equipos con la misma misión de ser el único sobreviviente en el campo.

El modo de zombies celebra el décimo aniversario de que este tipo de juego llegó a Call of Duty. En Black Ops 4, el modo zombies incluirá tres tipos de juego: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead.

Todo esto vendrá en el juego de Black Ops 4 que saldrá el 12 de octubre para PS4, Xbox One y PCs con Windows.