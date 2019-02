Call of Duty: Black Ops 4 le da la bienvenida a un nuevo especialista: Outrider

Call of Duty: Black Ops 4 recibe a partir de esta semana Operation Grand Heist, una nueva temporada de contenido. El nuevo paquete llega desde el martes a PlayStation 4 y llegará la próxima semana a Xbox y PC.

El nuevo paquete de contenido se distingue por incluir Outrider, un nuevo especialista (o personaje) para el modo multijugador y para Blackout. En el modo Blackout también hay nuevas ubicaciones. Operation Grand Heist está disponible para todos los usuarios de Black Ops 4 pero incluye contenido exclusivo para los usuarios que ya tengan el Black Ops Pass.

Al igual que sucedió con Operation Zero, la temporada previa, Activision agrega un nuevo especialista con Operation Grand Heist. Mientras que en Operation Zero llegó la especialista hacker Zero con capacidad de hackear los artefactos de los otros especialistas, en Grand Heist el especialista es Outrider que tiene la capacidad de hacer eliminaciones enemigas en silencio con su arco.

Activision

El Mercado negro, en donde los usuarios pueden desbloquear accesorios para sus especialistas y armas, hay nuevos camuflajes, trajes, gestos y accesorios. Las nuevas armas son la Rampage Auto Shotgun, Switchblade X9 SMG y el martillo Home Wrecker. Activision dijo que más adelante llegará una nueva arma de precisión: la Vendetta Sniper Rifle.

Para Blackout, el modo de juego Battle royale en Black Ops 4, tiene una nueva área llamada Ghost Town en donde además de nuevos artefactos, los usuarios también podrán ir bajo tierra para encontrar equipo pesado. A partir del 22 de febrero, Activision lanzará Hot Pursuit con tres nuevos vehículos.

Todo lo anterior es contenido gratuito accesible para todos los dueños de una copia de Black Ops 4, pero para aquellos que ya compraron el Black Ops Pass, Activision les dará acceso a dos nuevos mapas en el multijugador, Casino y Lockup, y en Blackout llegará un nuevo personaje llamado Cosmic Silverback.

"Con Operation Grand Heist, el equipo ha incluido una cantidad increíble de contenido nuevo, y no podemos esperar a que los fanáticos entren y lo revisen", dijo en el comunicado Dan Bunting, del estudio Treyarch. "Nos encanta el tema del robo al estilo de la década de 1970 de esta Operación y la acción acelerada que trae a Blackout y multijugador, junto con la nueva experiencia de Zombies que viene en marzo".