Olvida los frágiles cables Lightning de Apple. ¡Estos modelos te sorprenderán!

Que un cable Apple se rompa, sin duda ocupa un lugar destacado en mi lista de los grandes problemas del primer mundo, justo antes de pisar un Lego o vivir en una ciudad sin un restaurante Shake Shack. Desde 2005, cuando compré mi primer iPod, he tenido muchos productos Apple. Sin embargo, los frágiles cables que vienen con cada dispositivo siempre han sido una piedra en mi zapato.

Es la misma historia desde hace más de una década: durante meses cargo mi dispositivo sin problema pero, eventualmente, aparece una burbuja blanca justo en el lugar en donde el conector se encuentra con el cable. Al poco tiempo, el plástico se rompe y los delgados cables de colores se ven expuestos. Cuando eso pasa tengo que elegir entre poner cinta aislante alrededor del cable dañado o comprar uno nuevo de otro fabricante.

(Información importante: mi esposo trabaja en una tienda de Apple. Sin embargo, eso no impide que mis cables se dañen).

Cuando platico con otros amigos me dicen que les pasa lo mismo. De hecho, los cables de Apple llevan años clasificados entre los productos peor calificados en la tienda en línea de Apple.

¿Cómo se compara el cable Lightning de Apple con otras marcas?

Considerando que la calificación promedio de las reseñas en la tienda en línea de Apple es una estrella para el cable Lightning de 1 metro, asumimos que la empresa conoce muy bien la terrible reputación de su producto. Sin embargo, Apple no respondió cuando le solicitamos algún comentario al respecto.

Y, claro, es cierto que ya estamos en la era de la carga inalámbrica: los tres nuevos iPhones ––el iPhone 8, 8 Plus y X–– ofrecen por primera vez carga inductiva, consolidando la tendencia hacia el estándar inalámbrico Qi que los teléfonos Android ya habían comenzado. Pero cientos de millones de usuarios no tenemos esos iPhones nuevos. Y, ––por si no lo sabías, te adelanto una noticia–– las 'almohadillas' de carga de cualquier manera necesitan ser conectadas a las tomas de corriente de pared.

Sarah Tew/CNET

Así que, no, los cables para recargar tus dispositivos no van a desaparecer pronto. Es por eso que decidimos probar las alternativas más populares y parecidas a los cables que Apple te 'regala' cuando compras uno de sus productos, para ver cuál funciona mejor. Aquí están las opciones más atractivas:

Todos los cables tienen aproximadamente una longitud de tres pies o un metro de largo, con entrada USB-A rectangular estándar en un lado y un conector Lightning en el otro. Escogimos los cables de Amazon Basics y Anker basados en los comentarios positivos y las recomendaciones de los usuarios. Aunque debemos tomar en cuenta que están disponibles en versiones más largas, así como en estilos Micro-USB y USB-C para dispositivos que no son iPhone.

Sarah Tew/CNET

Cuando realicé la prueba de estos tres cables no estaba interesada en qué tan rápido cargaban mis dispositivos. Quería saber qué tan bien resistían el uso rudo. Así que traté los cables tan mal como pude en el transcurso de tres días. Torcí los cables repetidamente justo en donde el conector se encuentra con el cable. Los enrede cientos de veces alrededor de mi dedo. Los aplasté tantas veces pude con mi silla de oficina. Los sujeté de los extremos del USB y los giré en el aire como un lazo. Ah, y también los usé para cargar mis dispositivos.

Ashlee Clark Thompson/CNET

El cable de nylon de Amazon Basics fue el que mejor resistió mi maltrato. Mucha de su fortaleza tiene que ver con su cubierta de nylon, que mantuvo el tejido bien apretado y protegió el interior del cable. También, tengo que decirlo, tiene un refuerzo entre el cable y el conector, lo cual ayuda a mantenerlo intacto. Además este cable está certificado por Apple. El único problema que observé fue que el refuerzo se torció después de que pasé mi silla encima de él (que en realidad es donde muchos de mis cables se quedan atorados).

El cable PowerLine+ Lightning de Anker comenzó a mostrar desgaste en su tejido de nylon rojo después de tres días de malos tratos. Específicamente, lo que observé fue que una parte del cordón blanco quedó expuesto. Sin embargo, el Anker resistió muy bien cuando pasé sobre él con mi silla de oficina.

El veredicto final

Aunque tendrás que hacer una compra adicional, los cables de Amazon Basics y Anker son mejores alternativas que el cable predeterminado que viene con tu iPhone.

Porque, después de un solo día de pruebas, apareció la burbuja blanca que vemos justo antes de que se rompa.